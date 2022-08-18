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大陸 大陸焦點 特派現場

陸高溫天氣「異象」頻生　廬山瀑布成一條線...西湖龍井烤成烘焙茶

記者魏有德／綜合報導

大陸高溫天氣持續，部分地區今（18）日氣溫仍可達到攝氏40度以上，連日35度以上的高溫也讓不少地方出現「異象」。有遊客拍下江西知名景點廬山瀑布因水量減少，原本氣勢磅礡的水流縮成一條「小水柱」，此外，也有茶農曝光西湖龍井茶園內的茶葉被「自然」烘焙成焦黃色，一碰就碎。

▲氣勢磅礴的廬山秀峰瀑布成涓涓細流。（圖／翻攝燃新聞）

▲氣勢磅礴的廬山秀峰瀑布成涓涓細流。（圖／翻攝燃新聞）

《澎湃新聞》報導，當地遊客李先生介紹，今（2022）年7月份時候，他來秀峰（廬山）瀑布遊玩，水量很大，站在瀑布旁邊水花霧氣直往臉上撲，7月之後水量就減少了，加上眼下持續高溫乾旱，令秀峰瀑布越來越纖細。

▲西湖龍井茶樹被高溫炙烤，部分茶葉呈現焦黃色，一碰就碎。（圖／翻攝微博）

▲西湖龍井茶樹被高溫炙烤，部分茶葉呈現焦黃色，一碰就碎。（圖／翻攝微博，下同）

高溫天氣不僅讓水量減少，對農作物的影響也很大。在杭州的茶農近日發現，西湖龍井茶樹經不住天氣的炙烤，許多茶葉都被烤得焦黃，一捏就碎。為了不要讓茶葉收成銳減影響收入，部分茶農甚至得在凌晨四點便上山澆水。

▲西湖龍井茶樹被高溫炙烤，部分茶葉呈現焦黃色，一碰就碎。（圖／翻攝微博）

大陸中央氣象台18日持續發布高溫紅色預警，白天時，陝西南部、河南、山東西部、安徽、江蘇西部和南部、湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有攝氏35至39度，其中，陝西南部、四川東部、重慶、湖北西部和東南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地區最高氣溫可達攝氏40度以上。

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