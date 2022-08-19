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下週一熱帶低氣壓生成機率6成！專家曝成颱可能　「未來幾天爆熱」

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲各地將出現炎熱高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今各地高溫炎熱，氣象局對東部、南部5縣市發布高溫燈號，週日後有機會挑戰今年破高溫紀錄。此外，菲律賓東方海面上有熱帶擾動發展，下週有可能會發展成熱帶性低氣壓或颱風，不過氣象專家賈新興表示，呂宋島東方熱帶性低氣壓生成機率約6成，初判因垂直風切大，發展為颱風機率偏低。

賈新興指出，明天(8/20)午後西半部山區有局部零星短暫雷陣雨，下週日(8/21)日至下週二(8/23)日午後中部、南部山區有局部零星短暫陣雨。

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針對菲律賓東方海面上有熱帶擾動發展，賈新興指出，下週一(8/21)於呂宋島東方熱帶性低氣壓生成機率約6成，初步研判因垂直風切大，發展為颱風的機率偏低。9月上旬前環境仍不利颱風生成，不過後期預報不確定性略高，仍須留意最新預報資訊。

賈新興也提醒，下週三到下週四(8/24~8/25)午後中部和南部有局部零星短暫陣雨，下週五至下週六(8/26~8/27)水氣增多，台中以南沿海有局部雨，午後各地有局部雷陣雨，8/28北部及東北部有陣雨，午後除北部外，其它地區有局部雷陣雨，北部及東半部有較大雨勢發生的機會。

▲▼氣象局今針對東部和南部５縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

▲氣象局今針對東部和南部５縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

另天氣風險公司總經理彭啟明則表示，未來幾天要留意「會非常的炎熱」，太平洋高壓顯著的西伸過來，將比過去幾天上升2到3度，非常的熱！相對的午後雷陣雨會略微減少，略轉乾一些。

至於菲律賓東邊熱帶擾動正在發展，彭啟明指出，未來幾天有機會逐步發展成為熱帶性低氣壓或颱風，但目前變化仍大，持續關注即可。東亞環境下週三、四將有些變化，這幾天的炎熱請先留意審慎度過。

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