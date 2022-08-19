61年來最強高溫！　長江上游51條河流斷流...24座水庫乾涸

▲重慶連日高溫打破歷史極值。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地連日出現攝氏40度以上高溫，國家氣象中心還稱之為，這樣的區域性高溫事件綜合強度，是1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。經歷將近10天的高溫氣候，位於長江上游的重慶市更是進入「火爐」模式，境內出現51條河流斷流、24座水庫乾涸的情況，直接影響水力發電供給，形成電力危機。

▲重慶嘉陵江出現河床嚴重裸露的情況。（圖／CFP）

《第一財經》報導，氣象部門數據顯示，今（2022）年7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少四成，部分地區小型水庫蓄水嚴重不足。目前，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.5至6公尺，均為有實測記錄以來同期最低。

此外，「重慶嘉陵江被曬乾」在話題在微博上受到關注。嘉陵江為長江上游的支流，由於上流水量變少，加上持續晴熱高溫，流經重慶嘉陵江的部分河段出現河床露出的景象，「汛期反枯」的情況實屬罕見。

據了解，高溫天氣使得用電需求暴增，水量枯竭卻讓四川、重慶等靠水電起家的電力大戶反而陷入用電危機。包括長江上游的四川、重慶皆採取限電措施，位於長江中下游的合肥、南京、武漢等市也呼籲錯峰用電。

▲主峰達6000多公尺的四姑娘山山頂積雪出現大面積消融。（圖／CFP）

大陸國家氣候中心稱，6月1日至8月15日，全國平均高溫日數12.0天，較常年同期偏多5.1天，為1961年有完整氣象觀測記錄以來歷史同期最多，同時，近兩個月共有194個國家氣象站的最高氣溫破歷史極值，經統計，大陸共2440個國家氣象站，代表有近8%的觀測站破歷史極值，多個城市日最高氣溫達攝氏44度及以上。

其中，四川便有70個氣象觀測站破歷史極值。不僅如此，高溫還導致雪山消融現象出現。吉林一號衛星發現，位於四川的四姑娘山原有著山頂終年不化的積雪，不過，從5月以來出現大面積消融。