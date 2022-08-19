寡婦上網尋伴獻身「金融單身漢」　慘被偷拍性愛片...還淪小三挨告

▲台北一計程車司機謊稱單身、從事金融業，騙喪偶女子交往，還偷拍2人性愛過程，並在女子提分手時，傳性愛片恐嚇她。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一已婚計程車司機阿宏(化名)在交友軟體上，謊稱自己「離婚」、「金融業」，與喪偶女子小珍(化名)交往，後小珍覺得2人不合提出分手，阿宏竟傳2人在旅館的性愛片恐嚇她，小珍才發現自己被偷拍又當了小三，更慘的是還被阿宏的妻子提告求償50萬元。台北地院審理，認為阿宏刻意隱瞞已婚，判小珍免賠，全案還可上訴。

判決書指出，小珍因丈夫過世，2020年2月用交友軟體找尋第2春，因而結識阿宏。阿宏在自我介紹上，註明「離婚」、「任職於金控銀行房貸部門的內勤工作」、「我想把重心放在女方或『女朋友』身上，只想好好談場戀愛」，在與小珍互加LINE好友聊天後，阿宏表明他「空窗期三年」、「我想找牽手一輩子的人」等語，還天天對小珍噓寒問暖，讓小珍誤以為遇上好對象，答應和他在一起。

結果才交往3個月，小珍就發現和阿宏價值觀差異很大而提分手。沒想到，阿宏竟在交往過程中，2度偷拍2人在旅館的性愛過程，並傳影片給小珍，恐嚇「那就讓這段婚外情曝光」、「妳不是最擔心你阿姨跟公公發現你這媳婦最近的生活，原來是外面交了新男友，還跟對方搞上床，結果還是別人的老公，你自己當小三」，她才發現阿宏已婚的事實，並報警處理，檢方調查後依恐嚇罪嫌將阿宏提起公訴。

阿宏在2人鬧翻後，故意傳訊給小珍說「你很無聊咧...現在又要看我老婆的生活照」製造證據，又證稱和小珍外宿時，小珍看過他的身分證，應知道他已婚，導致妻子也對小珍提告求償50萬元。

不過法官發現，阿宏與妻子離婚後又再婚，趁離婚時曾申請身分證，因此配偶欄為「空白」，不能因小珍看過身分證，就認為她知道阿宏已婚。

另外，法官認為，阿宏謊稱自己為金融業，實則為計程車司機，且稱自己「第一任2年、第二任1年、到現在空窗期3年」、「我想找牽手一輩子的人」等語，均和事實不符，顯然故意隱瞞已婚事實，判小珍不用賠償，全案還可上訴。