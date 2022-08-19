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高風險國家詐騙受害人頻傳　陳亭妃等多位民代籲全面清查

▲台灣人被拐騙到柬埔寨等國家從事詐騙工作的消息頻傳，甚至傳出器官被拔的情事，立委陳亭妃等人呼籲應儘速進行全面清查。（圖／記者林悅翻攝）

▲台灣人被拐騙到柬埔寨等國家從事詐騙工作的消息頻傳，甚至傳出器官被拔的情事，立委陳亭妃等人呼籲應儘速進行全面清查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣人被拐騙到柬埔寨等國家從事詐騙工作的消息頻傳，甚至傳出器官被拔的情事，立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津、陳秋萍、蔡旺詮等人呼籲台南市政府應儘速進行全面清查，針對出境到柬埔寨等高風險國家而滯留未歸的市民，列案追蹤。

陳亭妃等人並要求警方嚴查境內的詐騙集團，循線從安排出境的人員，溯源追出集團首腦；再者，為防患於未然，觀光旅遊局應與市內旅行社密切聯繫、互相配合，針對可能是從事詐騙工作的嫌犯出境動向，密切掌握。預防市民被騙到柬埔寨當豬仔，杜絕人口販運犯罪。

陳亭妃等人指出，大環境不好加上受疫情影響，許多小型企業倒閉，導致國人經濟拮据、求「財」若渴，因高薪誘騙成為人口販運被害人，赴東南亞從事詐騙案件層出不窮。有些人幸運逃回台灣，有些人卻遭賣器官、性侵虐打。為保障民眾生命財產安全，政府應進行全面清查，過濾境外疑似被限制人身自由的案件，揪出幕後主使，防止再有人受害。

台南市民近期被詐騙至柬埔寨等地，疑似遭人口販運案件，自7月10日起至8月17日，共計受理33件33人，迄今已有3人救援返台，台南市警局已成立專案小組偵辦中。

台南市警局指出，國內人蛇集團利用人頭網頁刊登招募廣告，邀約前往柬埔寨等地從事「博弈」、「線上遊戲」、「文字客服」等工作，或以「免經驗」、「邀約投資」、「假交友」等方式，加以「收入優渥」為誘因，吸引求職者注意，並佯稱可以「可預支薪水」等字眼，遭誘騙前往柬埔寨。

國人到達柬埔寨後，國內人蛇集團立即斷絕連繫，置被招募者安危於不顧，隨即遭人扣留護照，非法關押，如被招募人不願從事詐騙工作，即遭受暴力毆打、凌虐、傷害、恐嚇、性騷擾（侵），並要求約新台幣60萬元贖身榨取錢財，若無法支付，則遭層層轉賣，更甚遭變賣器官等不幸處置。

台南市警察局於受理國人報案後，會立即將資料函請外交部，通報權責駐外館處續處，並依據內政部警政署提供近期國人出境柬埔寨名單，台南市計有372人，警察局除派員逐一查訪、關懷慰問，另於各社群媒體網站大力宣導：「出國打工輕鬆賺？全部都是求職詐騙手法」、「標榜國外高薪工作/小心是慘無人道的詐騙」等警示標語，再結合台南市224家旅行社，針對「只買單程票」、「代辦介於16歲到30歲護照」、「無工作者」、「不知為何出國者」等情形，通報警方到場關懷了解，藉此宣導並啟動全方位攔阻海外求職詐騙，打擊柬埔寨人蛇。

台南市警局強調，國人至國外打工，均是因為高薪誘惑，詐騙集團透過遠超過普通薪資的待遇，誘使被害人以為是「上天給的機會」，但在面對如此高薪，卻是學歷不拘、無經驗亦可的情況，民眾應保持警覺，畢竟天下沒有白吃的午餐，避免上當受騙。

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