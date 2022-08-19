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柬埔寨詐騙討240萬贖金「每5分鐘打電話威脅」！勇媽救兒過程曝

▲▼詐騙出國。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲兒子被騙到柬埔寨。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

近期發生台灣民眾遭誘騙赴柬埔寨工作被囚禁、毆打事件，一名勇敢的母親表示，兒子被騙到柬埔寨，詐騙集團每5分鐘就打電話催錢，問她「錢準備好了沒？」最後，她透過兒子的手機定位，靠著遠端溝通，以及當地有力人士的幫助，一次成功救出5位年輕人，還省下8萬美金（約新台幣240萬元）的贖金。

母親Amie在東森財經新聞《57爆新聞》節目分享救回兒子的過程，兒子與其他4名年輕人被騙去柬埔寨，手機全被沒收，幸好兒子的手機還在身上，能夠與她聯繫。Amie與兒子連繫上時，先安撫兒子的情緒，並提醒「不要驚動對方，不要與對方起任何衝突」。

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▲▼兒子被騙到柬埔寨，勇媽一次成功救出5位年輕人。（圖／翻攝YouTube／57爆新聞）

▲兒子被騙到柬埔寨，勇媽一次成功救出5位年輕人。（圖／翻攝YouTube／57爆新聞）

接著，Amie請兒子將周遭的環境特徵，聽到的、看到的任何關鍵線索以及資訊，全都告訴她。於是兒子把機票、登機牌、招聘的訊息，以及拍下周遭的環境傳給Amie，蒐集到足夠的證據，了解事情的狀況，才能夠順利營救。

Amie坦言，起初打算用錢贖人，怎料對方竟獅子大開口索取8萬5千美金（約新台幣約255萬元），最後談到8萬元，而且過程中對方瘋狂催錢，每5分鐘就打電話威脅，不斷追問「錢到了沒？」還恐嚇「錢還不到位，人可能就被轉賣了」，甚至要求Amie拍照回報籌錢的經過。

桃園機場東南亞報到櫃檯人潮減少。柬埔寨、泰國、緬甸、海外詐騙、人蛇集團。（圖／記者游宗樺攝）

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（圖／記者游宗樺攝）

Amie透露，剛好認識一名在柬埔寨的有力人士，透過兒子傳來的定位資訊，請有力人士幫忙找人，利用柬埔寨當地的軍隊直接進入園區，經過一天一夜的尋找，成功將5名孩子救出，而且一毛錢都沒有付。Amie回憶當時等待救援的心情坦言，「這過程對於一個媽媽來說，是很煎熬的」。

不過，原本談好的贖金8萬美金，詐騙集團的主管全沒拿到，認為自己被騙，生氣之下出手暴打Amie的兒子，還用腳踹，導致他全身都是傷；Amie的兒子回台灣解隔後，身上的傷都還在，Amie看到後超心疼，不過心愛的兒子成功返家，全家人終於可以團圓在一起。

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