新竹棒球場藍轟醜聞　林智堅：很大的羞辱「不接受政治霸凌專業」

▲新竹市前市長林智堅媒體專訪。（圖／自由時報提供）

記者呂晏慈／台北報導

斥資12億大改造的新竹市立棒球場上月啟用，但開賽兩天就有4名球員受傷，球迷負評如潮，國民黨批評是國際醜聞，多名議員參選人並赴監察院檢舉要求徹查。對此，日前宣布退出桃園市長選舉的新竹市前市長林智堅19日接受《自由時報》網路節目「官我什麼事」專訪說，他最遺憾國民黨用影射、沒有任何證據的手法打擊公務人員、專業人士，這是很大的羞辱，「這種政治霸凌專業是我無法接受的」。

林智堅近日接受網路節目「官我什麼事」專訪，媒體問及，林智堅7年多任內其實有非常多的政績，可是最近對手也屢次拿政績、公共建設來攻擊他，包括將軍村、棒球場等案。

對此，林智堅回應，對手除了在論文上作文章，也企圖把過去在新竹市8年「五星級施政市府團隊」的形象破壞掉，對參選人沈慧虹和自己進行人格上的謀殺。

林智堅直言，他最遺憾的是，很多專業、具有影響力且最頂尖的建築師，願意投入公共建設的參與，而不是利益更大的私人企業建築的參與，他們寧可少賺一點沒有關係，願意把過去所學的專業實踐到都市空間的規劃、城市的規劃，然而，因為自己投入選舉的原因，國民黨透過桃園的議員參選人在台北開記者會，沒有任何證據就影射。

林智堅說，國民黨不斷用影射的方法，打擊新竹市的公務人員，好像他們有上下其手，甚至於好像有貪污舞弊，可是從來沒有拿出證據；另外還創造什麼四人幫、五人幫影射專業人士，在工程的發包過程似乎有上下其手，「我覺得這個對這些專業者是一個很大的羞辱，這種政治霸凌專業是我無法接受的，我想也是台灣多數專業人士不能接受的」。