蘇貞昌下令重辦「返台的涉案國人」　力破人蛇「不允許裡應外合」

▲蘇貞昌下令返國民眾若涉詐騙或販賣人口，一定要重辦。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者陳家祥／台北報導

台灣人赴柬埔寨淘金被詐騙，甚至傳出在當地碰上人口販運，凌虐、性侵、活摘器官等事件。由於犯嫌中有不少為本國勢力，因此行政院長蘇貞昌18日在院會中，要求外交部務必與警政署全力合作，盡力把國人救回來，「返國民眾如果涉案，一定要重辦；人蛇集團的蛇頭，也一定要破獲。絕對不允許歹徒裡應外合，將台灣子弟拐賣異鄉」。

行政院18日召開例行院會，會後由發言人羅秉成主持記者會。針對進來的詐騙、人口販運問題，羅秉成說，人口販運在國際間，近年來都是有存在，只是態樣、地方、方法有改變，我們要非常注意犯罪態樣，這當然是國際所部融的犯罪。國內相關法制算完備，不管事人口販運防治法、防治會報、各部會通力協助，都在進行中。

羅秉成說，透過家戶訪查方式，也一直在更新增加中，4679多人的訪查裡，有查覺到有120多人是有疑似情形需要立案調查，現在這幾天也不斷在做相關訪查。到目前為止，先把年齡層集中在20到45歲，到柬埔寨國家還沒回來的，因為原因很多，可能是就學、工作或其他事務，未必都是被迫滯留。

「在這訪查過程，主動發現到目前為止有144人新的立案，加上先前3月到7月間的報案，加總起來現在到昨天為止，大概有373案。」羅秉成指出，透過4679人的家戶訪查，主動察覺要立案處理的有144人，再加上原先的報案，總共是373人，這些都要逐案了解尋求解決之道，由於柬埔寨沒有邦交，因此要透過跟民間團體、在地台商合作等，外館在人力上的加添、經費挹注，政府都盡力做到。

羅秉成提到，特別是救援成功後如何返國，如機票、安置等，政府也都會協助處理；例如護照被扣留，外館也要用最簡便方法提供相關入境許可。

另外，羅秉成也補充，透過公私協力，373人裡救援成功的有39人，這部分還有很多要去了解他的困難，如何透過資訊掌握、國際合作去救援，是當下要努力的。羅也籲請國人同胞對事情的關注，對被害人不要有所歧視，因為這些被害人有自己狀況跟問題，在國外因人口販運遭害，政府有責任救援。