外交部3度槓上Bump！他挖出「3月新聞稿」看傻了：真的很誇張

▲好棒Bump昨天發影片澄清。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

記者曾筠淇／綜合報導

本站16日報導《網紅Bump營救遭詐豬仔控政府刁難 外交部還原過程》，外交部當時表示，他們曾就林姓國人案例，分別於3月22日及5月22日兩度對外澄清說明，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」。而外交部這席話也隨即引發爆量討論，就有網友挖出3月的新聞稿後，不禁表示真的很誇張。

這名網友在Dcard上，以「外交部在今年三月就嘴過Bump了」為題發文，提到柬埔寨詐騙事件爆發後，他就開始追蹤「好棒Bump」，而看完Bump最新發布的影片後，也深深感受到對方的憤怒、無奈和對政府的失望。

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原PO表示，為了更了解整起事件，他往回翻外交部之前的新聞稿，結果發現在3月22日當天，外交部果真有說明。該篇新聞稿的標題直指，「有關網紅拍攝影片指稱我國駐杜拜辦事處拒絕協助遭中國博弈公司誘騙至杜拜工作的受害林姓國人事，經查與事實不符」。

▲網友翻出3月的新聞稿。（圖／翻攝自外交部官網）

新聞稿提到，外交部5度以新聞說明或記者會方式呼籲國人，切勿輕信網路徵才前往國外工作的機會，務必在行前多方詢問及查證，然而仍有國人受不實高薪的廣告引誘，冒險前往杜拜從事非法線上博弈工作。我國駐杜拜辦事處去（2021）年12月26日獲報國人受困於博弈公司後，也已聯繫當事人（林男）了解情況，雙方密切聯絡，直到當事人脫困。

針對當事人指稱駐處拒發臨時護照，「經查證與事實不符」，也沒有刻意耽擱之情事。

而原PO看完新聞稿之後，則不禁直呼真的很誇張，Bump已經有人證和物證，結果外交部還要指責是抹黑。

除了3月的新聞稿外，外交部5月22日其實也有發布新聞稿，並以「有關國人輕信網路仲介赴杜拜從事違法線上博弈或電信詐騙遭困海外事，網紅以影片回應指稱遭外交部抹黑事」為題進行說明，內容同樣強調每個案件均要耐心處理，「絕不會有刻意耽擱或拒絕協助國人的情形」，若有不完善之處，也會虛心檢討改進。

▲外交部5月也有發新聞稿說明。（圖／翻攝自外交部官網）

時間拉回8月，「好棒Bump」先前在影片中直指，他救出受困杜拜詐騙陷阱的林姓台灣男子，過程中尋求我國外交部駐杜拜辦事處申辦護照卻遭遇困難。因此，外交部16日澄清，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人。」

不過本站報導《才說「勿以訛傳訛、誤導國人」 外交部大轉彎：感謝Bump熱心救援》，外交部發言人歐江安18日則在記者會上感謝熱心國人，也特別點名「好棒bump」先生，感謝對方在網路上幫忙宣達，以及在柬埔寨跟駐館聯繫。

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