赴柬慘淪豬仔！黃明昭曝「全台420件報案」46人返國　逮67人蛇

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

近期爆出民眾懷淘金夢赴柬埔寨，卻陷入人蛇集團陷阱，慘淪「豬仔」遭販賣、性侵、虐打案件！對此，警政署長黃明昭19日召開記者會說明，截至目前為止，全台已受理報案420件，其中46人已返國，近日偵破人口販運案件20件，67人中22人裁定羈押。

▲警政署長黃明昭。（圖／記者邱中岳攝，下同）

黃明昭指出，近期國人求職被騙海外工作，致遭受暴力、拘禁或人口販運等犯罪行為，經查緝發現多起案件均與國內人口販運及詐騙集團具有重大關聯，所有案件均視同重大刑案偵辦並管制進度，同時說明目前偵辦及掃蕩情形。

黃明昭說明，警方透過國內查訪過程「主動」發掘疑似被害人208位，均已立案偵查；截至19日為止，各直轄市、(市)警察局總計受理報案420件，其中46人在政府與各界努力下已平安返國；航警局於機場攔查勸阻成功28位，近日偵破人口販運案件20件67人中，22人裁定羈押，其中4件5人具有幫派背景。

為營救受困國外之被害人，及清剿黑道幫派與當地不法分子，政府單位以公私協力方式，與美國聯邦調查局FBI、國土安全部及泰國警方單位陸續向東國警方協請偵辦，共同打擊跨境人口販運犯罪，並結合當地台商、宗教團體、非政府組織共同協助救援。