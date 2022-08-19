選情升溫！苗栗3路人馬較勁　綠推青年回鄉...藍辦晚會凝聚向心

▲投票前百日，苗栗縣長選情逐漸升溫，國民黨參選人謝福弘拜會前總統馬英九尋求力挺。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

2022九合一大選投票日僅剩99天，苗栗各主要縣長參選人的競選活動也日益升溫，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎與縣黨部主委，也是黨提名縣議員參選人李貴富，18日晚在頭份市尖下里活動中心辦理問政說明會。議長鍾東錦競選總部已籌備完成，鍾東錦將競選總部規劃成為苗栗願景館，並利用周邊空地，安排親子遊憩活動，預定19、20日邀請藝人演出，也疫情爆發以來少見的大型活動。國民黨提名的謝福弘則拜會馬英九，強調自己是正藍軍，尋求前總統的支持、力挺。

徐定禎在問政說明會中表示，有產業才有發展，頭份、竹南即是受惠新竹科學園區新竹基地、竹南基地的外溢效應而蓬勃發展。如今竹科銅鑼基地進駐廠商數量持續增加，他將串連竹科竹南、銅鑼兩基地建置科技廊道，持續招商引資，增加就業，吸引年輕人回流。

徐定禎強調，他說自己雖然4年前沒當選縣長，仍然拜託賴清德跟接任的蘇貞昌，全力支持苗栗縣的重大建設，他告訴鄉親這十多年來他力挺蔡英文總統，民進黨執政行政院也是全力配合他，支持苗栗推動重大建設。未來民進黨繼續在中央執政的機會很高，選一個可以跟行政院無縫接軌的候選人，絕對能夠幫助苗栗縣未來在財政困窘下，繼續維持需要的重大建設，到時候中央地方一條心，一定是苗栗縣民之福。

▲▼投票前百日，苗栗縣長選情逐漸升溫，民進黨參選人徐定禎和縣議員參選人李貴富在頭份舉辦問政說明會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣議會議長鍾東錦表示，選賢與能是一件快樂的事，所有候選人都應該公開拿出政見、端出牛肉，讓鄉親充分了解後，投票選出最有能力帶領苗栗往前邁進的領航者，而不應該是在背後放話、影射汙衊，鍾東錦說，在登記參選前夕，將提前發布未來10年的政見規劃，更想透過苗栗願景館開幕與鯨樂園活動，營造出一個幸福快樂的生活情境。

鍾東錦指出，競選總部尚未成立之前，剛好是暑假期間，加上近年來少子女化與老人化社會趨勢，必須更加重視休閒運動、健康養生的觀念，因此先把總部空間作為願景館的方式使用，晚會舞台已經搭建完成，將連續2天舉辦活動，除邀請在地表演團隊，還安排知名歌手、本土歌王參與演出，這也是苗栗地區自2021年3月疫情爆發以來少有的大型活動。

▲▼投票前百日，苗栗縣長選情逐漸升溫，苗栗縣議會議長鍾東錦將於１９日成立競選總部，並舉辦２場大型晚會。（圖／記者蔡文淵攝）

縣長參選人謝福弘則在18日拜會前總統馬英九，對於國民黨各縣市長的選將提名人選全數到位，卻傳出有非國民黨提名的人選自稱正藍軍，馬英九表示力挺謝福弘，呼籲藍軍團結，並當面勉勵謝福弘「我們對你有信心，苗栗就交給你了」。

謝福弘拜會前總統馬英九時，馬英九以辦公室現場的書法「同胞須團結，團結真有力」勉勵謝福弘，表示這是蔣渭水發表的名言，說明即使面對艱難，只要團結積蓄力量，就能眾志成城達成目標。因此苗栗參選工作起步雖晚，只要藍軍團結，一定能樂觀看待選情後勢。



馬英九還當場在謝福弘的競選背心上親自簽名寫上「馬英九力挺」，表示力挺正藍軍，並且拍攝勉勵謝福弘的影音，高聲精神喊話，中氣十足，表示對國民黨提名的人選有十足信心。馬英九也答應謝福弘邀請，一定會到苗栗為謝福弘站台加油，呼籲藍軍唯一團結支持謝福弘。