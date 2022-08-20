柬埔寨黑幫付贖金「2台人竟跳車落跑」　原因氣炸！他嘆：回不來了

▲黑幫先墊贖金，2名台灣人卻落跑，原因竟是「不想回台灣 」。（圖／翻攝自這不是新聞YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

台灣人在柬埔寨猶如「行走的黃金」，而日前傳出黑幫救出20多名台人返國，知情人士則透露，「白狼」張安樂委託一位大老，再找到柬埔寨黑道「潮州幫」大哥出手介入，怎料幫墊贖金救出2名台人，竟發生途中開車門落跑的狀況，而該2台人喊話「不想回台灣！」

曾是黑道大哥的承天府環島慈善會理事長顏維勳在節目《這不是新聞》透露，3月份時，得知有5位台人受困柬埔寨，白狼便聯繫一位大老「刁哥」，刁哥和潮州幫大老「文哥」是多年兄弟，因而牽上線開始救援計畫。

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顏維勳強調，這不關竹聯幫的勢力，重要關鍵是「潮州幫」在柬埔寨勢力龐大，他們經營的夜總會和酒店都無人敢上門鬧事，回歸正題，3月第一次救出5位台人，是文哥直搗園區要人，但對方不願放人，堅持要支付贖金，但文哥認為「討人還要付錢」會讓面子掛不住，因此聯手柬國軍隊高層，更撂話：「今天人不放，我整個園區把你掃掉」，最後成功在沒有付錢的情況下救出5名台灣人。

不過講義氣、講江湖道義，想救出台人總得付贖金，顏維勳說，近日再度救出2位台人，是文哥先幫代墊贖金，結果人載出來時，2人趁著車速不快，竟開門落跑而逃，原因就是「他們不想回台灣！」

顏維勳直呼，看著這2台人落跑了，這筆贖金根本無人可討，「這筆錢誰要處理？人沒有回到台灣，家屬要不要給錢？沒把人帶回來，為什麼要給你錢？」顏維勳也直言，「說穿了，這兩個人也回不來了，會做這種動作，人家在柬埔寨那邊也不會放過你們。」

▲黑幫救出台人，卻沒得到被句感謝。（示意圖／記者許靖騏攝）



而最後壓垮駱駝的最後一根稻草，就是某次再度救援台灣人，潮州幫和家屬事前談妥，贖金先由文哥這裡支付，沒想到人平安帶回台灣後，家屬態度大變，擺爛拋下一句：「沒錢！」讓他相當心寒，顏維勳無奈表示，文哥為了救人，中間交際的費用都是自掏腰包，「最後台灣人沒有一句謝謝，兩手一攤就這樣，沒錢！」

不過，針對黑幫救出台人一事，本站報導，《東森新媒體ETtoday》記者電詢刑事局高層，刑事局坦承「目前沒有證據顯示參與協助營救台灣人的統促黨、竹聯幫成員、有參與人口販運的證據」，但刑事局強調，無論任何黑幫或假借政黨名義的幫派組織，警方定會監控嚴辦，維護社會治安。