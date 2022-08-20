　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柬埔寨黑幫付贖金「2台人竟跳車落跑」　原因氣炸！他嘆：回不來了

▲▼ 。（圖／翻攝自這不是新聞YouTube）

▲黑幫先墊贖金，2名台灣人卻落跑，原因竟是「不想回台灣 」。（圖／翻攝自這不是新聞YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

台灣人在柬埔寨猶如「行走的黃金」，而日前傳出黑幫救出20多名台人返國，知情人士則透露，「白狼」張安樂委託一位大老，再找到柬埔寨黑道「潮州幫」大哥出手介入，怎料幫墊贖金救出2名台人，竟發生途中開車門落跑的狀況，而該2台人喊話「不想回台灣！」

曾是黑道大哥的承天府環島慈善會理事長顏維勳在節目《這不是新聞》透露，3月份時，得知有5位台人受困柬埔寨，白狼便聯繫一位大老「刁哥」，刁哥和潮州幫大老「文哥」是多年兄弟，因而牽上線開始救援計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏維勳強調，這不關竹聯幫的勢力，重要關鍵是「潮州幫」在柬埔寨勢力龐大，他們經營的夜總會和酒店都無人敢上門鬧事，回歸正題，3月第一次救出5位台人，是文哥直搗園區要人，但對方不願放人，堅持要支付贖金，但文哥認為「討人還要付錢」會讓面子掛不住，因此聯手柬國軍隊高層，更撂話：「今天人不放，我整個園區把你掃掉」，最後成功在沒有付錢的情況下救出5名台灣人。

不過講義氣、講江湖道義，想救出台人總得付贖金，顏維勳說，近日再度救出2位台人，是文哥先幫代墊贖金，結果人載出來時，2人趁著車速不快，竟開門落跑而逃，原因就是「他們不想回台灣！」

顏維勳直呼，看著這2台人落跑了，這筆贖金根本無人可討，「這筆錢誰要處理？人沒有回到台灣，家屬要不要給錢？沒把人帶回來，為什麼要給你錢？」顏維勳也直言，「說穿了，這兩個人也回不來了，會做這種動作，人家在柬埔寨那邊也不會放過你們。」

▲▼柬埔寨舞廳外觀。（圖／記者許靖騏攝）

▲黑幫救出台人，卻沒得到被句感謝。（示意圖／記者許靖騏攝）

而最後壓垮駱駝的最後一根稻草，就是某次再度救援台灣人，潮州幫和家屬事前談妥，贖金先由文哥這裡支付，沒想到人平安帶回台灣後，家屬態度大變，擺爛拋下一句：「沒錢！」讓他相當心寒，顏維勳無奈表示，文哥為了救人，中間交際的費用都是自掏腰包，「最後台灣人沒有一句謝謝，兩手一攤就這樣，沒錢！」

不過，針對黑幫救出台人一事，本站報導，《東森新媒體ETtoday》記者電詢刑事局高層，刑事局坦承「目前沒有證據顯示參與協助營救台灣人的統促黨、竹聯幫成員、有參與人口販運的證據」，但刑事局強調，無論任何黑幫或假借政黨名義的幫派組織，警方定會監控嚴辦，維護社會治安。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►家裡就是缺了它！超質感「和室小桌」才419元　可收起超方便

ET快訊
快訊／今增36死！　本土+21925
快訊／余苑綺簽「放棄急救書」！　余天淚帶4歲孫女急探視
余苑綺「4歲女想買1東西」救媽媽！　余祥銓淚崩
快訊／艾成訃聞曝光！　王瞳「冠夫姓」告白
快訊／Bump指控沒做事　吳釗燮首拋3點回應
最正啦啦隊是誰？　粉絲點名「樂天」的她：剃平頭都贏
羅力引退哽咽了！　曝「最大遺憾」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今增36死！　本土+21925、境外+236

詐騙系列停更真正原因曝光！Bump吐救人初衷「只想要贖罪」

昨遭消基會嗆該下台　陳吉仲今冷靜回「做不好隨時負責」

詐騙系列停更！Bump「2個字曝真相」　無奈吐：很多台人失聯中

女大生鼻塞「睡覺靠嘴呼吸」！　醫1招讓她告別熊貓眼

最正啦啦隊女神是誰？粉絲點名「樂天女孩」的她：剃平頭都贏

花蓮外海發生「規模4.8地震」　各地最大震度1級

2022年中華職棒「藥獅日」　藥師首次擔任開球嘉賓

熱帶系統2路徑「對台影響」出爐！這1走法降雨將明顯增多

深綠醫也不挺《數位中介法》！提2點：投贊成票的人將被下架

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

口罩弟拿麥試音展歌喉 滄傷嗓熱唱《無言花》

快訊／今增36死！　本土+21925、境外+236

詐騙系列停更真正原因曝光！Bump吐救人初衷「只想要贖罪」

昨遭消基會嗆該下台　陳吉仲今冷靜回「做不好隨時負責」

詐騙系列停更！Bump「2個字曝真相」　無奈吐：很多台人失聯中

女大生鼻塞「睡覺靠嘴呼吸」！　醫1招讓她告別熊貓眼

最正啦啦隊女神是誰？粉絲點名「樂天女孩」的她：剃平頭都贏

花蓮外海發生「規模4.8地震」　各地最大震度1級

2022年中華職棒「藥獅日」　藥師首次擔任開球嘉賓

熱帶系統2路徑「對台影響」出爐！這1走法降雨將明顯增多

深綠醫也不挺《數位中介法》！提2點：投贊成票的人將被下架

115.5萬起！KIA「插電Sportage」美售價公布　純電可跑54.7KM

快訊／今增36死！　本土+21925、境外+236

「3年後再買房」鄉民預言房價將腰斬　專家直言：不可能

「協尋當年的蔡英文」　柯文哲批《數位中介服務法》：背離民主價值

林心如罕見動怒！「誇張耶」亮5截圖自清：這麼有空怎不好好找個事做

柬埔寨救人「藍綠搶業績」　沈富雄8字揭角力現況

快訊／余苑綺簽了放棄急救書！余天悲慟證實　淚帶4歲孫女急探視

《PRODUCE 101》26歲男星闖女友家揮刀恐嚇　韓網曝真名：是9人團

中國經濟想超車美國？　美前財長不看好：中國面臨「四大危機」

她在家遭槍斃！智慧手錶驚揭「外遇夫狠殺正宮」　全因小三快生了

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

汐止山區見「黑猩猩」走出樹叢！祕境地點曝

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

柬埔寨黑幫付贖金「白目2台人跳車落跑」　原因氣炸

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

馬3違停卸貨區！他提醒遭嗆可憐開貨車

數位中介法多可怕？　粉專懶人包嚇壞2千人

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

陳紫渝紮起馬尾網看暈　qn讚：太厲害了

九九峰動物樂園明開幕　開放「天網」親近鳥兒

疫情升溫「延後開學、改停課標準」　莊人祥回應

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大

最正啦啦隊女神是誰？粉絲點名樂天女孩的她

熱帶大陸氣團明來襲！　台北市體感飆至43℃

更多熱門

相關新聞

Bump杜拜救援台人外交部改口感謝　蘇貞昌：感謝各方

Bump杜拜救援台人外交部改口感謝　蘇貞昌：感謝各方

網紅Bump控訴杜拜辦事處拒發臨時護照給受困的台灣人，外交部一開始反駁，指為假訊息，之後又表示感謝。對此，行政院長蘇貞昌說，感謝各方大家一起盡力，這一個做法如果還有未精進之處或意見有不同之處，大家都可以盡力溝通。

一條龍送豬仔赴柬埔寨　「老司機級導遊」落網

一條龍送豬仔赴柬埔寨　「老司機級導遊」落網

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

1個月騙2網友到柬埔寨　女蛇頭手下大將落網

1個月騙2網友到柬埔寨　女蛇頭手下大將落網

熱心民眾無息借錢！立委再從柬埔寨接回4人

熱心民眾無息借錢！立委再從柬埔寨接回4人

關鍵字：

黑幫白狼台人柬埔寨詐騙贖金大老文哥竹聯幫刑事局

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺吃蔬果不菸酒「罹癌主因曝」！8年侵蝕4器官

她脖子黑慘！血糖飆破400　醫一聽菜單：快暈倒了

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

中壢獨居女住家亡　愛貓伴屍3周

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

鄭家純錄《小明星》穿超辣！

汐止山區見「黑猩猩」走出樹叢！祕境地點曝

「KK園區」頭目曾在台北101開公司　台籍夥伴

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

艾成追思會訃聞曝光！王瞳「本名冠夫姓」告白最深愛意

人蛇集團小組長就是他！　混入「柬詐被害者」返台被認出收押

柬埔寨黑幫付贖金「白目2台人跳車落跑」　原因氣炸

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面