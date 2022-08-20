「送機小組」一條龍送豬仔赴柬埔寨　「老司機級導遊」落網

▲詐騙集團吸收國內富有旅遊經驗者組成「送機小組」將被害人一手包辦送至柬埔寨。（示意圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局埔子派出所上周接獲家長報案，指稱其20多歲的孩子，遭誘騙至柬埔寨工作，目前行動遭控制，警方立即組成專案小組進行追查，查出境外詐騙集團吸收有多年旅遊工作經驗的51歲陳姓女子等4人，組成「送機小組」，並「分工合作」從代辦護照等相關資料到安排司機接送、專人機場引導通關，一條龍包辦送出國，讓被害人毫無警覺登機出境，並將4人逮捕到案。

▲▼查獲代辦資料收據、指引單。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方專案小組與航空警察局刑警大隊偵三隊合作，經布建監控蒐證完成，報請桃園地檢署日股檢察官指揮偵辦，於19日持檢察官核發之拘票，分頭將陳女等1女3男「送機小組」成員全部查緝到案，該「送機小組」以每名約1 萬元代價，從7月中旬開始運作，迄今已有7、8名國人遭送至柬埔寨，並起獲代辦資料收據、指引單等相關事證，依法移請桃園地方檢察署偵辦。

▲▼警方專案小組查獲「送機小組」，將陳女等4人移送偵辦。（圖／桃園警分局提供）

警方呼籲，社會新鮮人投入職場應徵工作時，務必小心謹慎以免落入詐騙陷阱，請大家謹記，切勿輕信海外工作機會，詐騙集團常利用「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」為幌子，引誘民眾前往，一旦不幸搭上人口販運的班機，就是一場地獄之旅，請大家提高警覺，親友間互相宣導告誡，遇有可疑請撥打110或是165反詐欺專線查詢，切勿讓自己陷入險境。