胸部「左A右D」！正妹被嘲笑20年...最後發現罹罕見疾病

▲英國女子因「波蘭氏症候群」，導致她兩側胸部大小不同。（圖／翻攝自TikTok@Becca Butcher）

圖文／CTWANT

青春期對於不少人來是一段艱難的時期，由於賀爾蒙分泌，身體開始出現許多變化。一名TikTok使用者貝卡（Becca Butcher）就分享，自己青春期時只有左乳房逐漸發育變大，造成左右胸部罩杯差超大，看了好幾個醫師卻只被告知「這對青少年來說很正常」，直到20歲時她才被發現罹患「波蘭氏症候群(Poland Syndrome)」。

現年25歲的貝卡是一名波蘭氏症候群患者，由於單側胸大肌缺損及發育不全，造成她的左胸罩杯遠大於右胸，近日她在個人TikTok帳號PO出影片，分享自己被診斷出此病的曲折過程。她稱自己最早是在青春期時，發現左胸隨著發育逐漸變大，但右胸沒有，去看醫師時卻只被告知「你還在青春期，沒關係，它會長大」。

▲貝卡兩側胸部，右側是D但左側卻是A。（圖／翻攝自TikTok@Becca Butcher）

醫師表示，女性在發育的過程出現大小胸是正常的，通常在幾年後會回復正常，不過貝卡指出幾年後她的大小胸狀況不僅沒有改善，差距反而更加明顯，右側是D但左側卻是A，「它更加明顯，我不得不用襪子塞進我的胸罩，並且穿高領來隱藏它，因為我不想讓任何人發現」，然而貝卡重新回到醫院檢查，醫師仍然告訴她「這很正常，你還在發育，過幾年再來」。

而後貝卡自己上網查資料，並發現自己可能罹患波蘭氏症候群，但是她與母親為此又跑了一趟醫院，醫生卻對她坦承「我無法診斷，因為我對此一無所知」，並介紹她轉往其他醫院求診。貝卡回憶當時她走出診間，又遇到一名護士，對方雖然肯定她確實罹患波蘭氏症候群，卻也只能告訴她應該去看不同的醫師，「我最終看了大約4、5名全科醫師，2名乳腺專家和1名外科醫師，跑了3間醫院，最終我的醫生叫我去做超聲波掃描」。

然而，由於醫師與專家意見不一，貝卡最終放棄向醫療人員求助，轉而尋求團體幫助，雖然她的症狀無法獲得治療，但她已經能夠平靜地接納身體的狀況，她稱「我覺得我永遠不會真正了解這種情況，也不知道它為何會發生在我身上，但我只是接受了這一點」。

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