「台版藍可兒」電梯脫衣鞋消失　14年後現場曝！住戶：去另個時空

▲失蹤的劉女婚前曾到台北工作，梳著高角度瀏海、穿著相當時髦，警方也著手追查她當時交友狀態，希望找到相關線索。（圖／民眾提供）

圖、文／CTWANT



2008年彰化陸續發生兩起母女失蹤案，其中林姓母女在去年被尋獲，林女帶著女兒跑到高雄居住，不用健保卡、金融卡等，最後被員警查出是寶雅會員，才找到2人。另起被稱為「台版藍可兒案」的劉姓母女（當年37歲、4歲）電梯失蹤案，重啟調查後目前還在偵辦中，由於失蹤前劉女脫外套、鞋子行徑詭異，「憑空消失在大樓裡」，至今仍是PTT版上熱門話題，該大樓住戶懷疑她們「進入另個時空」，各種揣測不斷。

記者重回劉姓母女消失的員林財經大樓，該棟大樓緊鄰熱鬧的員林市區，屬住商混合，目前一側的一二樓是健身房，原本地下室通往一樓的專屬出入口已經封起。記者進入大樓後發現門禁森嚴，管理員一見到生面孔，馬上要求填寫訪客紀錄，此外各個樓層都有相對門禁卡。記者搭乘電梯來到11樓，出電梯後馬上注意到牆壁左上角架設了1支監視器，前方左右各有一個梯間，不過梯間只有緊急照明，未安裝監視器。

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據了解，當年母女失蹤案，仍常被大樓住戶提起討論，他們也曾聽當年的管理員轉述大批警察、消防挨家挨戶找人，「很奇怪就是找不到」，一位住戶私下表示，懷疑是不是監視器有死角，不然兩個人不可能不會不見，管理員說曾聽過該失蹤奇案，雖然在財經大樓工作，他自認「心存正念，就算鬼月也不覺得可怕。」

▲劉姓母女失蹤案又被稱為台版藍可兒案，由於案情懸疑當地人記憶猶新，1位住戶甚至懷疑2人可能進入另個時空。（示意圖／（左）張文玠攝、（右）繪圖組）

而一名剛搬進大樓的大叔則表示，自己搬進來之前就曾聽過該起母女失蹤案，但是不覺得有任何不妥，畢竟事情經過這麼多年，人間蒸發且未在大樓內尋獲，「我覺得她們進入另外一個時空」。

回顧案情，2008年1月23日，家住社頭的劉女不堪丈夫家暴，兩人爆發口角，劉女一氣之下帶著小女兒騎車到距離家裡約7分鐘路程的員林財經大樓，劉女慌張到沒拔機車鑰匙，就抱著孩子閃進大門，匆匆上電梯按了11樓，出電梯前劉女卻將自己和女兒外套脫下，還脫下鞋子，再帶著女兒疾步走出電梯，往樓梯間方向走去，自此即人間蒸發。

事後，警方清查員林財經大樓每戶人家，甚至從頂樓水塔一直到地下室的配電室進行地毯式搜索，但「劉姓母女消失在大樓裡」，案情太奇怪又不合理，成為地方知名懸案，被稱為「台版藍可兒案」。

去年警方重啟調查，針對員林財經大樓各出入口、住戶逐一清查，甚至一度猜測劉姓母女是否墜樓，在可能地點除草挖掘，但一無所獲；也透過DNA比對各地無名屍，通通無果。目前確定劉姓母女沒有使用身分證、健保卡、金融卡等，且出入境、各大美妝量販會員皆查無資料。

至於「藍可兒」事件，指的是加拿大21歲華裔女學生藍可兒（Elisa Lam）2013年離奇陳屍洛杉磯塞西爾酒店頂樓水塔內的案件，由於她生前搭電梯畫面過於詭異，死因至今成謎，因此常被拿來與電梯有關的消失案件比對。

▲2016年台中沙鹿土雞城女經理返家途中竟連人帶車消失，警方懷疑她慘遭毒手被分屍，曾與其家人開挖三處，但仍未尋獲。（圖／報系資料照）

詭異失蹤案不只一樁，台中沙鹿土雞城50多歲的郭姓女經理2016年跟友人餐敘後返家途中連人帶車消失，至今依舊行蹤成謎，當時郭女手機最後定位在海興宮，家屬和警方大動作百人沿著該處進行地毯式搜索，但郭女和座車遍尋不著。警方調閱通聯記錄，發現郭女在失蹤前，曾撥打4通關鍵電話，研判她當時恐遭人尾隨。

郭女的二女兒更曾多次夢見媽媽被關在房間裡，遭人壓在地上砍，媽媽口裡不斷喊著「好冷」，家人懷疑媽媽已經遇害，不排除恐遭人分屍。警方根據郭女手機最後發話位置附近，鎖定3處地點開挖，包含梧棲大排、沙鹿第4公墓和海興宮附近水塘，前後共花了一個星期但一無所獲，土雞城女經理失蹤案至今仍未有進展。

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