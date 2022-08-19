　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台版藍可兒」電梯脫衣鞋消失　14年後現場曝！住戶：去另個時空

失蹤的劉女婚前曾到台北工作，梳著高角度瀏海、穿著相當時髦，警方也著手追查她當時交友狀態，希望找到相關線索。（圖／民眾提供）

▲失蹤的劉女婚前曾到台北工作，梳著高角度瀏海、穿著相當時髦，警方也著手追查她當時交友狀態，希望找到相關線索。（圖／民眾提供）

圖、文／CTWANT

2008年彰化陸續發生兩起母女失蹤案，其中林姓母女在去年被尋獲，林女帶著女兒跑到高雄居住，不用健保卡、金融卡等，最後被員警查出是寶雅會員，才找到2人。另起被稱為「台版藍可兒案」的劉姓母女（當年37歲、4歲）電梯失蹤案，重啟調查後目前還在偵辦中，由於失蹤前劉女脫外套、鞋子行徑詭異，「憑空消失在大樓裡」，至今仍是PTT版上熱門話題，該大樓住戶懷疑她們「進入另個時空」，各種揣測不斷。

記者重回劉姓母女消失的員林財經大樓，該棟大樓緊鄰熱鬧的員林市區，屬住商混合，目前一側的一二樓是健身房，原本地下室通往一樓的專屬出入口已經封起。記者進入大樓後發現門禁森嚴，管理員一見到生面孔，馬上要求填寫訪客紀錄，此外各個樓層都有相對門禁卡。記者搭乘電梯來到11樓，出電梯後馬上注意到牆壁左上角架設了1支監視器，前方左右各有一個梯間，不過梯間只有緊急照明，未安裝監視器。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，當年母女失蹤案，仍常被大樓住戶提起討論，他們也曾聽當年的管理員轉述大批警察、消防挨家挨戶找人，「很奇怪就是找不到」，一位住戶私下表示，懷疑是不是監視器有死角，不然兩個人不可能不會不見，管理員說曾聽過該失蹤奇案，雖然在財經大樓工作，他自認「心存正念，就算鬼月也不覺得可怕。」

劉姓母女失蹤案又被稱為台版藍可兒案，由於案情懸疑當地人記憶猶新，1位住戶甚至懷疑2人可能進入另個時空。（示意圖／（左）張文玠攝、（右）繪圖組）

▲劉姓母女失蹤案又被稱為台版藍可兒案，由於案情懸疑當地人記憶猶新，1位住戶甚至懷疑2人可能進入另個時空。（示意圖／（左）張文玠攝、（右）繪圖組）

而一名剛搬進大樓的大叔則表示，自己搬進來之前就曾聽過該起母女失蹤案，但是不覺得有任何不妥，畢竟事情經過這麼多年，人間蒸發且未在大樓內尋獲，「我覺得她們進入另外一個時空」。

回顧案情，2008年1月23日，家住社頭的劉女不堪丈夫家暴，兩人爆發口角，劉女一氣之下帶著小女兒騎車到距離家裡約7分鐘路程的員林財經大樓，劉女慌張到沒拔機車鑰匙，就抱著孩子閃進大門，匆匆上電梯按了11樓，出電梯前劉女卻將自己和女兒外套脫下，還脫下鞋子，再帶著女兒疾步走出電梯，往樓梯間方向走去，自此即人間蒸發。

事後，警方清查員林財經大樓每戶人家，甚至從頂樓水塔一直到地下室的配電室進行地毯式搜索，但「劉姓母女消失在大樓裡」，案情太奇怪又不合理，成為地方知名懸案，被稱為「台版藍可兒案」。

去年警方重啟調查，針對員林財經大樓各出入口、住戶逐一清查，甚至一度猜測劉姓母女是否墜樓，在可能地點除草挖掘，但一無所獲；也透過DNA比對各地無名屍，通通無果。目前確定劉姓母女沒有使用身分證、健保卡、金融卡等，且出入境、各大美妝量販會員皆查無資料。

至於「藍可兒」事件，指的是加拿大21歲華裔女學生藍可兒（Elisa Lam）2013年離奇陳屍洛杉磯塞西爾酒店頂樓水塔內的案件，由於她生前搭電梯畫面過於詭異，死因至今成謎，因此常被拿來與電梯有關的消失案件比對。2016年台中沙鹿土雞城女經理返家途中竟連人帶車消失，警方懷疑她慘遭毒手被分屍，曾與其家人開挖三處，但仍未尋獲。（圖／報系資料照）

▲2016年台中沙鹿土雞城女經理返家途中竟連人帶車消失，警方懷疑她慘遭毒手被分屍，曾與其家人開挖三處，但仍未尋獲。（圖／報系資料照）

詭異失蹤案不只一樁，台中沙鹿土雞城50多歲的郭姓女經理2016年跟友人餐敘後返家途中連人帶車消失，至今依舊行蹤成謎，當時郭女手機最後定位在海興宮，家屬和警方大動作百人沿著該處進行地毯式搜索，但郭女和座車遍尋不著。警方調閱通聯記錄，發現郭女在失蹤前，曾撥打4通關鍵電話，研判她當時恐遭人尾隨。

郭女的二女兒更曾多次夢見媽媽被關在房間裡，遭人壓在地上砍，媽媽口裡不斷喊著「好冷」，家人懷疑媽媽已經遇害，不排除恐遭人分屍。警方根據郭女手機最後發話位置附近，鎖定3處地點開挖，包含梧棲大排、沙鹿第4公墓和海興宮附近水塘，前後共花了一個星期但一無所獲，土雞城女經理失蹤案至今仍未有進展。

延伸閱讀
鬼月詭案1／彰化母女電梯失蹤案現曙光　鐵桶白骨案神探接手調查
亞洲發燒星／姜泰伍曝《禹英禑》大發有徵兆　期待入伍矯正夜貓子習性
房市爆多殺多2／台中預售換約爆量占全台近3成　在地房仲曝投資客現況

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
快訊／坑殺勞動基金貪2.7億　前勞動部貪官游迺文重判9年
「60豬仔」破門竄出跳河逃命！　恐怖暴動畫面曝
男女警開擴音「戲弄拐杖阿公」！　各遭記過處分
2女手持「飛金邊單程機票」！航警苦勸…起飛前一刻想通了
擬「一人確診停課3天」！　中小學最新停課方案曝
國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光
達人曝2檔ETF「除息後便宜買」　比官股銀更誘人
都是青春裡的人！　王心凌合體「2台灣男神」網暴動：是神仙組合
「台版藍可兒」電梯脫衣鞋消失　14年後現場曝！住戶：去另個時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

等換心臟1年多「男子到院發黑猝死」　醫曝救命過程：他活過來了

擬「一人確診全班停課3天」！中小學最新停課方案曝

下週一熱帶低氣壓生成機率6成！專家曝成颱可能　「未來幾天爆熱」

怨自助餐2菜1肉80元太貴　在地人揭「關鍵2點」一算喊便宜

余苑綺手勢比「讓我走」網心疼　醫曝最痛一幕：放手是最後的愛

花蓮1／4居民曾染疫！　暑假遊客持續湧入...確診數居高不下

12星座「易發生小衝突」！一週運勢一次看　雙魚行程滿檔

轟Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」　她被掀民進黨背景秒刪文

「熱帶大陸氣團」來襲！　2地區恐熱到破紀錄

Bump公佈受騙台男「外館零救援」證據！　痛批政府挖他過去帶風向

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

《披荊斬棘2》官宣！台灣7男星參戰　黃義達回歸…和潘瑋柏、任賢齊飆歌

等換心臟1年多「男子到院發黑猝死」　醫曝救命過程：他活過來了

擬「一人確診全班停課3天」！中小學最新停課方案曝

下週一熱帶低氣壓生成機率6成！專家曝成颱可能　「未來幾天爆熱」

怨自助餐2菜1肉80元太貴　在地人揭「關鍵2點」一算喊便宜

余苑綺手勢比「讓我走」網心疼　醫曝最痛一幕：放手是最後的愛

花蓮1／4居民曾染疫！　暑假遊客持續湧入...確診數居高不下

12星座「易發生小衝突」！一週運勢一次看　雙魚行程滿檔

轟Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」　她被掀民進黨背景秒刪文

「熱帶大陸氣團」來襲！　2地區恐熱到破紀錄

Bump公佈受騙台男「外館零救援」證據！　痛批政府挖他過去帶風向

等換心臟1年多「男子到院發黑猝死」　醫曝救命過程：他活過來了

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

台南市全方位攔阻海外求職詐騙　全力打擊柬埔寨人蛇

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

奧迪「東部首座快充站」啟用　直流180kW、車主還有7折優惠

子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

小室哲哉63歲近照曝光…網驚「以為是女星」！　3年前不倫戀毀形象

8／23、24兩天限定！北歐柴火餐酒館竟然賣日式拉麵　套餐售價680元

東區未來ING！台中未來商業中心在這！

「槍手輕鬆離開」院內畫面曝　為討2千萬假釋衝高醫行凶！

生活熱門新聞

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

20台人團飛柬埔寨淘金！超Chill照曝光

快訊／再打臉外交部！Bump含淚喊不自殺聲明

菜鳥設計師嗆工班照做就對了！下場BBQ了

公佈外館零救援證據！Bump：政府挖我過去帶風向

已破90萬訂閱！吹哨者Bump「5天漲10萬粉」

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

「熱帶大陸氣團」來襲！　2地區恐熱到破紀錄

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

更多熱門

相關新聞

護膚店成銀行　龐大商機引殺機

護膚店成銀行　龐大商機引殺機

台灣移工人數已突破70萬，跨國地下匯兌的規模及金額也越來越龐大，甚至有護膚店兼營「地下小銀行」，雖然獲利驚人，但此一違法之舉卻造成嚴重社會治安及金融問題，甚至引來殺機，日前桃園高鐵停車場2屍4命及南投人力仲介遭移工打死在家中的案件，都不排除與地下匯兌利益糾葛有關。

赴柬做詐騙…21歲長腿妹淪豬仔求救：想回台灣！

赴柬做詐騙…21歲長腿妹淪豬仔求救：想回台灣！

彰化奇景！防火牆13年進化史　網友驚：從空橋變成倉庫　

彰化奇景！防火牆13年進化史　網友驚：從空橋變成倉庫　

陳修將打死小三不算殺人　3關鍵曝光

陳修將打死小三不算殺人　3關鍵曝光

最大王功漁火節來囉！千人烤蚵+玖壹壹　嗨翻中台灣

最大王功漁火節來囉！千人烤蚵+玖壹壹　嗨翻中台灣

關鍵字：

周刊王台版藍可兒藍可兒彰化員林失蹤

讀者迴響

熱門新聞

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

艾成母昔親筆信曝　挺身為王瞳擋槍

守候余苑綺！余祥銓晚間「又趕回醫院」　女友一路陪同

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

他開雪山隧道！洞口前「疏忽1規定」慘噴3000元

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面