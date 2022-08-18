　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

地下匯兌再進化！護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

地下匯兌再進化1／護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

▲台灣外籍移工人數增加，也讓移工跨國地下匯兌的規模及金額越來越龐大。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣移工人數已突破70萬，跨國地下匯兌的規模及金額也越來越龐大，甚至有護膚店兼營「地下小銀行」，雖然獲利驚人，但此一違法之舉卻造成嚴重社會治安及金融問題，甚至引來殺機，日前桃園高鐵停車場2屍4命及南投人力仲介遭移工打死在家中的案件，都不排除與地下匯兌利益糾葛有關。

根據統計，台灣有8成外籍移工透過地下匯兌及非法交易進行匯款，如以每月100萬筆跨國匯款、每筆匯款平均收取150元手續費計算，光手續費收益就高達1.5億元，非法管道匯兌的實際金額難以估算。

讓移工選擇地下匯兌的重要原因就是手續費比起正規銀行管道便宜許多。若以3萬台幣計算，透過地下匯兌只需約200元「手續費」，但若透過銀行匯款，在台灣端要先收一筆400元台幣加上8美元的手續費將台幣轉換成美金，到了越南端的當地銀行，還要再把美金轉換成越南盾，因此要再加收20美元代辦費，總計約1200元，兩者的手續費相差約6倍。

地下匯兌再進化1／護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

▲不少外籍商店有兼營地下匯兌，來自越南的阿玉(圖右)推出「小蜜蜂到家收款」服務，讓移工們趨之若鶩。（圖／CTWANT提供）

本刊透過關係找到一間隱藏在高雄市某巷內的地下銀行，該處明面上只是常見的越南護膚店，幫女性客人護膚、美甲，另兼職網路拍賣越南服飾，實際上還是外籍移工極重要且見不得光的地下金融機構。

已年過5旬的負責人阿玉(化名)保養得宜，從外表難以猜測其實際年齡，她笑稱自己年輕時曾在親戚家的旅行社兼差當導遊，由於個性活潑開朗，頗受外籍新娘青睞與歡迎，在當時就建立起綿密的人脈關係網絡。

阿玉年輕時幾乎沒日沒夜工作，因此積攢了一些本錢，後來在朋友、姊妹的請託下，開始協助大家匯錢回越南，因為信用好、服務佳，且金錢往來帳目明確、快速，口耳相傳下，找她幫忙的人越來越多，由於她每筆匯款僅收取200至300元的手續費，每個月平均約有300萬元台幣以上現金流，也讓她快速累積財富，得以在越南進行土地開發投資。

「現在匯兌服務已可做到一條龍！」阿玉笑稱，由於業務量實在太龐大，她苦心思索後建立起一套管理機制，由在台灣跟隨她的親信發展「小蜜蜂」模式，利用送貨、取貨之便「到家收款」，並在固定時間統一將款項匯給在越南的接頭人，再由對方將款項逐一交給家屬或是約定地點親領，每筆款項又能再多收100至200元的跑腿費。

地下匯兌再進化1／護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

▲南投張姓移工仲介日前被發現死於家中，由於財物被洗劫一空，警方初判與地下匯兌有牽扯不清的關連。（圖／翻攝畫面／CTWANT提供）

本刊調查，類似像阿玉這樣的地下銀行已越來越多，地下匯兌業務也不斷進化，過往還需要在台灣的移工先交錢，在母國的家人才能收到錢；但為了搶占龐大「商機」，現在已演變成「母國家人先收到錢、在台移工再付錢」的先享受後付款模式，超優質服務甚至讓移工們以「集資」方式節省匯差。

但隨著地下匯兌的規模、金額越來越龐大，背後隱藏的商機、殺機，就越顯著，例如仍在偵辦中的桃園高鐵站「2屍4命案」，警方調查，死者李姓夫妻生前與兇嫌一同經營地下匯兌及人力仲介，雙方疑因利益起衝突相約外出談判而釀成慘案；此外，月入60萬元的南投張姓移工仲介日前死在家中客廳地板，其家中財物也被洗劫一空，兇手就是外籍移工，而兩起命案均與地下匯兌有牽扯不清的關連，後續發展備受關注。

延伸閱讀

地下匯兌再進化2／僅3個月經手1100萬匯款　地下匯兌薄利多銷吸客
新車試駕／層峰客群旗艦電駕　Mercedes-EQ EQS 450+
影爆點／世界海戰史奇蹟《鳴梁：怒海交鋒》震撼前傳！《韓山島海戰》見證韓國傳奇戰神崛起

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全…另一同學下落不明

新北破獲3人蛇集團！　人蛇抽成金額曝光：大家都是為了錢

屏東大二女被騙去柬埔寨　視訊家人「農曆過年回台…」母聽完淚崩

地下匯兌再進化！護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

台東女騎機車自撞「跌落大圳亡」！後座13歲姪女摔路邊送醫

藍委柬埔寨救人返台見警大陣仗　轟「以為要抓逃犯」航警局回應了

陳修將「活活打死22歲女」逃殺人罪　家屬氣炸：一定上訴到最高院

快訊／搭高鐵衝高醫連開2槍狙殺仇人　冷血殺手朱國江聲押獲准

快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！　2男1女押返桃機畫面曝

台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全…另一同學下落不明

新北破獲3人蛇集團！　人蛇抽成金額曝光：大家都是為了錢

屏東大二女被騙去柬埔寨　視訊家人「農曆過年回台…」母聽完淚崩

地下匯兌再進化！護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

台東女騎機車自撞「跌落大圳亡」！後座13歲姪女摔路邊送醫

藍委柬埔寨救人返台見警大陣仗　轟「以為要抓逃犯」航警局回應了

陳修將「活活打死22歲女」逃殺人罪　家屬氣炸：一定上訴到最高院

快訊／搭高鐵衝高醫連開2槍狙殺仇人　冷血殺手朱國江聲押獲准

快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！　2男1女押返桃機畫面曝

台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

不讓球員太累？　NBA新賽季各隊遠行里程數創史上新低

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

法蘭不敢吃肉桂捲　竟「怕被下毒」真實原因曝光　

芬蘭申請入北約 稱俄羅斯戰機涉嫌侵犯領空

雷／《禹英禑》結局「鯨魚CP」超甜對視　朴恩斌、姜泰伍淚灑特映

遭爆開演員培訓班「帶學員陪酒、獻身」騙學費！　錢泳辰回嗆喊告

陳品捷鐵支4安、郭郁政好投　味全送統一3連敗

詩人吳晟兒是樂團主唱！　「爸出現在國語課本」同學虧：要考100分

天菜老婆產後憂鬱…他趁機追妹還甩鍋！受騙女網紅發聲嗆爆：噁心

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

E奶女蛇頭高清照曝！手機動態訊息超諷刺

即／丁允恭辦公室當砲房　妻代遞狀控女記者偷拍

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

台南某私校一聲巨響！高三生玩模型手榴彈氣爆出包

竹聯幫辦事價目曝　「開槍500萬」但執行者分不到

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

冰屍呈J型禪定坐姿　他領死人錢冰老母...每月電費曝

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

更多熱門

相關新聞

柬埔寨台商勸世文：落地被要求「這件事」快跑

柬埔寨台商勸世文：落地被要求「這件事」快跑

近期柬埔寨詐騙相關報導頻發也因此引起社會關注，隨著柬埔寨詐騙被揭穿，可能會造成柬埔寨詐騙是突然爆發的錯覺。有位聲稱曾在柬埔寨工作的李姓網友，日前在網上逐一說明在柬埔寨實際生活狀況、柬埔寨真正激增人蛇集團原因、柬埔寨國內與國外的政治狀況及令人驚恐的活摘器官事件等。

小兄弟躲輪胎自拍…驚見女鬼怒瞪

小兄弟躲輪胎自拍…驚見女鬼怒瞪

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

奧客癱瘓櫃台嗆：靠X！拆除師傅「露2根」秒閉嘴

奧客癱瘓櫃台嗆：靠X！拆除師傅「露2根」秒閉嘴

41度高溫！她買蝦「還沒到家就燙熟」

41度高溫！她買蝦「還沒到家就燙熟」

關鍵字：

周刊王地下匯兌移工

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面