小兄弟躲輪胎自拍…一看照片驚見「女鬼臉」死亡凝視！嚇到不敢睡

▲一張再普通不過的兄弟合照，竟暗藏小女孩的臉龐。（圖／翻攝自YouTube）

圖、文／CTWANT

古今中外都有小孩容易遇鬼的說法，國外一對14歲與12歲兄弟近日拍攝完一張合照後，竟驚見照片裡的黑暗角落有一名小女孩的臉龐，嚇得最靠近「女鬼」的弟弟不敢獨自睡覺。照片曝光後，掀起網友熱烈討論。

據《每日星報》報導，14歲的加百列（Gabriel Ashmore）和躲在輪胎裡的弟弟克里斯提安（Kristian）拍下合照後，將照片傳給對方，但克里斯提安很快發現，一張當時並不存在的蜘蛛網在他肩膀上出現，沒想到不放大還好，一放大就看到一個小女孩的臉孔盯著鏡頭看。

▲小女孩的鬼臉是不是修圖而來引發網友激辯。（圖／翻攝自YouTube）

被「阿飄在身邊」嚇壞的克里斯提安，每晚都躲進母親房間睡覺，深怕一個人過夜時會再遇到小女孩的鬼魂。媽媽艾莎（Ayesha Wilson-Bent）則表示，孩子們不會用相片編輯程式或APP，並把照片傳到臉書社團尋求網友們的看法。

對此，許多網友認為照片有經過影像處理，表示弟弟和女童的鬼影都有修圖痕跡，懷疑小兄弟可能說謊。不過，也有網友認為兄弟倆是真的見鬼，表示「小女孩只是想找他們玩而已」。

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