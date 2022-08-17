　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

小兄弟躲輪胎自拍…一看照片驚見「女鬼臉」死亡凝視！嚇到不敢睡

一張再普通不過的兄弟合照，竟暗藏小女孩的臉龐。（圖／翻攝自YouTube）

▲一張再普通不過的兄弟合照，竟暗藏小女孩的臉龐。（圖／翻攝自YouTube）

圖、文／CTWANT

古今中外都有小孩容易遇鬼的說法，國外一對14歲與12歲兄弟近日拍攝完一張合照後，竟驚見照片裡的黑暗角落有一名小女孩的臉龐，嚇得最靠近「女鬼」的弟弟不敢獨自睡覺。照片曝光後，掀起網友熱烈討論。

據《每日星報》報導，14歲的加百列（Gabriel Ashmore）和躲在輪胎裡的弟弟克里斯提安（Kristian）拍下合照後，將照片傳給對方，但克里斯提安很快發現，一張當時並不存在的蜘蛛網在他肩膀上出現，沒想到不放大還好，一放大就看到一個小女孩的臉孔盯著鏡頭看。

小女孩的鬼臉是不是修圖而來引發網友激辯。（圖／翻攝自YouTube）

▲小女孩的鬼臉是不是修圖而來引發網友激辯。（圖／翻攝自YouTube）

被「阿飄在身邊」嚇壞的克里斯提安，每晚都躲進母親房間睡覺，深怕一個人過夜時會再遇到小女孩的鬼魂。媽媽艾莎（Ayesha Wilson-Bent）則表示，孩子們不會用相片編輯程式或APP，並把照片傳到臉書社團尋求網友們的看法。

對此，許多網友認為照片有經過影像處理，表示弟弟和女童的鬼影都有修圖痕跡，懷疑小兄弟可能說謊。不過，也有網友認為兄弟倆是真的見鬼，表示「小女孩只是想找他們玩而已」。

延伸閱讀
她婚後生7兒子…尪無奈吐槽：生了3500萬　網見「爺爺驚人收入」秒懂
四川氣溫飆破40度又遇缺電　男抓住商機賣冰塊「逆勢日賺4.4萬」
跟團旅遊竟遭導遊辱「吃我的喝我的」　她氣炸公布行徑…下場曝光

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困
獨／蘇花安最新路線定案曝光！耗資700億「白牌機車行駛留伏筆
快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

小兄弟躲輪胎自拍…一看照片驚見「女鬼臉」死亡凝視！嚇到不敢睡

男友劈腿！她怒買「報紙全版廣告」曝惡行　超狂復仇網全叫好

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

小兄弟躲輪胎自拍…一看照片驚見「女鬼臉」死亡凝視！嚇到不敢睡

男友劈腿！她怒買「報紙全版廣告」曝惡行　超狂復仇網全叫好

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

白冰冰曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆：沒想到最後這一步

小資追捧！00878上市2年規模逼千億　專家曝買進策略靠這招

快訊／台啤備戰跨聯盟邀請賽　兩隊陣容上演大風吹

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

新奇熱門新聞

小兄弟躲輪胎自拍…驚見女鬼怒瞪

金門花崗石醫院超神祕！他想探險被勸退

男友劈腿！她怒買「報紙全版廣告」曝惡行

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

女子翻丈夫15歲照　見自己身影驚呼：命中注定

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

46少女裸體陪葬…千年頭骨長綠水晶

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

挑戰鬼月夜游！他下水5分鐘竟消失

參加火人節！他1晚戰7女啪到GG斷

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

世界最長單字　189819字母組成

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

更多熱門

相關新聞

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

俄羅斯擁有超過65萬粉絲的37歲女網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva），14年前與前夫阿列克謝（Alexey）結婚，2人除共同撫養年僅7歲的繼子弗拉基米爾（Vladimir），還陸續收養5名孩子。直到2020年，瑪麗娜與前夫離婚後，竟和當時年屆21歲的繼子結婚，還在隔年生下一名女兒，如今瑪麗娜還懷了第二胎，一家人生活相當幸福。

奧客癱瘓櫃台嗆：靠X！拆除師傅「露2根」秒閉嘴

奧客癱瘓櫃台嗆：靠X！拆除師傅「露2根」秒閉嘴

鼠寶偷按相機自拍　留超多模糊照

鼠寶偷按相機自拍　留超多模糊照

41度高溫！她買蝦「還沒到家就燙熟」

41度高溫！她買蝦「還沒到家就燙熟」

兒子幫剝蝦...媳婦遭糾正！她回1句話婆婆秒閉嘴

兒子幫剝蝦...媳婦遭糾正！她回1句話婆婆秒閉嘴

關鍵字：

周刊王靈異自拍女鬼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面