為捷運汐東線沒核定再交火！侯友宜點名蘇揆　交通部急澄清

▲為捷運汐東線，侯友宜指居民苦等20年，呼籲中央快核定。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者李姿慧／台北報導

新北市長侯友宜昨(8/17)接受媒體專訪提及日前與行政院長蘇貞昌視察汐東線，「以為當天會宣布核定但落空」。交通部今(8/18)澄清該案仍在北市府修改綜合規劃報告中，修定後，交通部可加速後續審查作業，讓政院早日核定。

新北市長侯友宜昨接受媒體專訪時，被問及近期與行政院長蘇貞昌視察捷運汐止東湖線，兩人疑似有摩擦，侯友宜則說，當天以為院長會宣布汐東線核定，但是落空，私下兩人是在溝通聊天。

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交通部今晚則發出新聞稿說明，指經查該案進度仍在新北市政府修改綜合規劃報告，待新北市府修正後，交通部部方可加速後續審查作業，讓行政院早日核定。

交通部強調，行政院院長蘇貞昌8月5日上午視察捷運汐東線時，因新北市政府修正之規劃報告尚未完成，且未函送交通部核轉行政院，當日蘇院長僅能就該計畫表達原則支持，而非宣布核定。

針對捷運汐東線綜合規劃報告審查進度，交通部表示，今(111)年3月15日交通部捷運委員會審議原則通過，但請該府依審查結論修正報告書內容。新北市政府雖於5月24日將修正後報告書函報交通部，因計畫尚有中央與地方經費分擔原則等議題未達共識，經交通部鐵道局多次與該府協商，於8月5日下午達成共識，目前該計畫綜合規劃報告書仍由新北市政府依協商共識修正中。

交通部指出，為加速後續核定程序，鐵道局已協調新北市政府儘速完成修正並送鐵道局辦理審查核轉。