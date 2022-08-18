林佳龍拒簽《落選後不入閣》承諾書　他怒批「雙標」：遠不如姚文智

▲新北市議員葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨新北市長參選人林佳龍稱有信心勝選、不願簽署《落選後不入閣》承諾書，新北市議員葉元之18日提出4年前姚文智代表民進黨參選台北市長，為了展現決心，承諾落選後退出政壇，痛批林佳龍格調遠遠不如姚文智，質疑他已談好「敗選後入閣」的條件。

葉元之18日在臉書上發文表示，之所以要求林佳龍簽署《落選後不入閣》承諾書，是因為林佳龍不久前說了24次自己不選新北市長，結果又突然參選，質疑他已談好敗選後入閣條件，「如果他有信心勝選，何必怕簽承諾書？就是心虛為自己留後路，其實他自己也知道選不上，還死鴨子嘴硬，真是丟臉死了！」

葉元之更舉4年前姚文智代表民進黨參選台北市長，為了展現決心，承諾落選後退出政壇，痛批林佳龍的格調遠遠不如姚文智。他說，簽承諾書的遊戲，是林佳龍自己發起的，每天一直要求侯友宜簽《做好做滿》承諾書，但要求林簽《落選後不入閣》承諾書卻遲遲不敢簽，「簡直就是雙標，臉皮超厚，痞子一個，看了讓人倒彈。」

葉元之更開嗆，民進黨已有許多敗選後入閣的先例，行政院長蘇貞昌先前輸了新北市長侯友宜29萬票，卻在選後入閣變成侯友宜長官，「現在處處用行政院長之尊給侯友宜穿小鞋，報老鼠冤。」

▼葉元之痛批林佳龍不如姚文智。（圖／翻攝自臉書）