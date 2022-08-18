槍擊案頻傳！改造槍枝「修法止不住」　蘇貞昌：用盡一切方法壓制

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

台灣近日發生南投草屯4死1重傷槍擊案、高雄醫學大學附設中和醫院行刑式槍擊案，引起民生動盪不安。行政院長蘇貞昌18日在主持行政院院會時表示，立法院先前修正的「槍砲彈藥刀械管制條例」雖對改造槍枝等刑度有所修正，但歹徒持改造槍枝犯案比例仍高，喊話「一定要用盡一切方法壓制」。

行政院今日舉行例行院會，發言人羅秉成會後轉述院長蘇貞昌在會中裁示。蘇貞昌表示，槍擊、組織犯罪等重大刑案一定要溯源、擒賊擒王並徹底瓦解，同時肯定警政署黃明昭及相關同仁，就相關治安案件，都能在第一時間快速破案，例如南投槍擊命案在24小時內破案、高醫刑式槍擊案4小時內將兇嫌緝捕歸案，警察的作為，值得肯定與感謝。

「但槍枝源頭一定要用盡一切方法壓制、減少」，蘇貞昌說，立法院先前修正的「槍砲彈藥刀械管制條例」雖對改造槍枝等刑度有所修正，能改善持槍犯罪情形，但歹徒持改造槍枝犯案比例仍高，必須用盡方法予以遏止。

蘇貞昌指出，改造槍來源包含國外金屬玩具槍進口改造，或是進口主要零件後化整為零，因此難以查驗，所以針對進口玩具槍主要零件等，要請經濟部、財政部、內政部警政署等相關單位，對貿易輸入管制措施加強列管防治，阻絕於關口，而在關口查緝方面，無論是關務署、航警局、警政署等也務必負起責任，若有人利用國外郵件購買模擬槍械、槍械零件，也要請交通部、郵局在關口阻絕上拿出辦法。

蘇貞昌強調，「槍砲彈藥刀械管制條例」修改後，模擬槍在國內製造只能出口不能交易買賣，但這些只准出口的模擬槍是否有流入市面的情形，也要加強列管。另外，由於相關槍械管制涉及到跨部會機制，蘇貞昌指派羅秉成主持督導後續作為，有效遏止槍枝犯案情形再發生。

▼南投康建公司槍擊案，養生館內搜出犯嫌攜帶的槍枝等用具。（圖／記者陳煥丞攝）

