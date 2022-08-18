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劉結一籲台胞共同鏟除「台獨」禍根　爭取和平統一前景

▲▼ 劉結一。（圖／中國台灣網）

▲ 劉結一。（圖／中國台灣網）

記者蔡儀潔／北京報導

2022兩岸關係研討會17日在河南鄭州開幕，國台辦主任劉結一透過視訊致詞，強調願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，「但如果『台獨』分裂勢力不斷挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

劉結一先是回顧過去10年的對台工作，強調這些工作再次表明，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸的發展進步，統一的時、勢、義始終在祖國大陸這一邊。

劉結一表示，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決；祖國完全統一的歷史大勢不可阻擋、不可抗拒，「這是我們的底氣和定力所在，也是我們的信心和決心所在。」

他呼籲台胞在民族復興、祖國統一的歷史大勢面前，要認真思考，如何順應歷史大勢、加入歷史進程，如何制止極少數人違逆歷史大勢、阻礙歷史進程，「何去何從，關乎台灣前途未來，關乎台灣同胞利益福祉，關乎兩岸關係發展走向。」

劉結一說，「我們高興地看到，越來越多的台灣同胞特別是台灣青年深刻認識到，台灣的前途在於祖國統一、台灣同胞的福祉繫於民族復興，堅定發出『復興有我、統一有我』的宣言，把促進祖國完全統一、共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業，自覺投身民族復興和祖國統一的偉大進程。」

對於民進黨，劉結一痛批其頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，製造兩岸對立對抗，圖謀「倚美謀獨」「以武拒統」，妄圖抗拒祖國統一大勢，肆意破壞和平統一的前景、擠壓和平統一的空間。

劉結一表示，極少數「台獨」分裂勢力是祖國統一道路上必須清除的障礙，是民族復興進程中必須排除的隱患，「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力不斷挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

他同時表示，希望廣大台灣同胞奉義而行、挺身而出，共同鏟除「台獨」禍根，堅決挫敗「台獨」圖謀，為民族大義、切身利益和美好未來貢獻智慧和力量。

劉結一還指出，美國一些勢力就是要破壞中國和平統一進程和台海和平穩定，就是要以犧牲廣大台胞的利益福祉甚至生命為代價，擾亂中華民族的前進步伐；島內「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連，勢必把台灣推向險境，給台灣同胞帶來巨大傷害，兩岸同胞絕不能也絕不會讓他們得逞。

據悉，為期兩天的2022年兩岸關係研討會17日在鄭州舉行，來自兩岸的有關人士和專家學者130餘人以線上線下方式參會，圍繞「把握歷史大勢，共謀民族復興」主題深入研討。

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