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屏東勝利星村「舊好勝市集」　8／20、21移師成功區

▲屏東勝利星村「舊好勝市集」8月20、21日移師成功區 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東勝利星村「舊好勝市集」8月20、21日移師成功區 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東勝利星村「舊好勝市集」，8月20、21日將移師成功區，以「職人」為主題，號召40多個文創工藝品牌，並與店家合作推出DIY課程、線上抽獎活動與街頭表演。

▲屏東勝利星村「舊好勝市集」8月20、21日移師成功區 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東勝利星村「舊好勝市集」8月20、21日移師成功區 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣政府表示，勝利星村園區目前已徵選進駐90個品牌，除了中山路、青島街一帶的勝利區，沿著中山路，分佈在成功路、南京路及忠孝路的「崇仁新村成功區」，隨著一間間新品牌店家進駐，從特色餐飲、文創選物、小農產品等等，以各自品牌理念，從內到外別具巧思的裝修佈置，營造質感清新，日式與現代融合的氛圍。

想聽獨立樂團演出，「鹿獼展演空間」提供一起嗨音樂的場域，取「入迷」諧音，希望讓人來到這裡感受音樂並享受當下，聽得入迷，成為屏東獨立音樂的搖籃。「希銘窯」以植感陶器製造為主軸，設計食器、花器與苔球植物，還能透過體驗課程，打造獨一無二的植感生活物件。另有手工製的草編鞋、設計服飾等新的文創品牌。

園區首間以「澳洲炸魚薯條」為招牌的店家「黃鶯聚樂部」，主打健康輕食，與在地小農合作，冰鮮海魚皆由枋寮產地直送。主推涼麵的「木貫MU GUAN」，延續大武町眷村楊家涼麵40多年的傳統，保留最初心的味道，也創新口感，打造不只是涼麵的概念。而「沐涵軒咖啡」除品嚐莊園級咖啡，還有許多珍藏咖啡杯，店家以大型咖啡杯的裝置藝術更是吸睛。其它還有「屏常日」、「小孩吃素」等，帶給人不同美味與味蕾滿足。

文化處說，整個勝利星村園區修復活化成果，除勝利區及遺構公園吸引遊客慕名而來，形成文化商圈，崇仁成功區也在店家陸續營運後，成為園區另一個商機活絡的品牌聚集地，另位於中正路與勝利路口的通海區眷舍分兩期施工，第一批修復完工已完成5戶招商，第二期6棟12戶持續修復中。

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