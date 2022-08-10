屏東市大武營區修復活化 打造屏東新門戶

▲園區規劃圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府保留大武營區13棟歷史建築，今年8月展開修復工程，朝結合軍事文化體驗、健康休閒產業的園區規劃，為屏東市區再造新亮點。

大武營區前身為1937年編成之「日本陸軍高射砲第8連隊」所在地，主要護衛日治時期屏東飛行場的防禦。戰後由國軍接收，作為傘兵訓練基地。縣府於2019配合變更都市計畫主要計畫與屏東榮民總醫院計畫，傘訓中心遷至空軍屏東基地內「大聖西營區」。

配合國軍的遷移，營區遺留的建物在縣府各方努力溝通協調下，近乎全區保留，2018年啟動文資調查，於2021年登錄為本縣歷史建築，總共保留了特戰營兵舍、醫務室、聯合二級廠、戰備大樓、傘具修復工場、烘傘房、隊史館等12棟建築物及1處防空洞。

文化資產保護所主任林洋助說，大武營區活化再利用計畫，向中央積極爭取修復經費，獲核定計畫約共5.4億元，全案採分區分四標執行，目前積極展開修復，其中，第一標「傘具修復工場」、 「烘傘房」將於8月開工，而為配合屏東榮總醫院預定於今年11月11日開幕，周邊文資環境景觀整理完成，全區修復活化最快明年完成。

林洋助表示，大武營區是相當具有代表性的軍事訓練基地，透過文資調查與保存，將完整呈現二戰迄今的軍事歷史脈絡與空間再現。