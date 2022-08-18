H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑！網羨慕：太刺激　

▲原PO與男友泡浴池，結果下秒悲劇了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這種反應是正常的嗎？」一名女網友透露，日前與男友去摩鐵解鎖人生，但兩人都是第一次，便先共浴增加情趣，怎料才剛泡進去，男友竟突然大叫，還叫原PO趕快起身。真相糗炸了，原PO傻眼直呼「男友不小心射在水裡」，而男友坦言是原PO「太胸」所致，引發網友歪喊「這個罩杯，是超級無敵大！」

一名女網友在Dcard害羞表示，與男友交往2個多月，而彼此都沒有性經驗，某天心血來潮之下，小倆口就衝去摩鐵解鎖人生，怎料只是泡個湯，完全沒有身體接觸，男友的「子孫們」就先出來見客了。

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原PO還原當時尷尬情況，她用浴巾包住身體，緩緩走入按摩浴池裡，男友也隨後踏進來，「我的浴巾已經被沾濕了，就小心翼翼的把浴巾打開」，怎料男友卻突然大叫一聲「啊～」。

正當原PO滿臉問號時，水面竟冒出「小小白白的東西，有點像水母...四處漂。」當下男友心急叫原PO趕緊離開浴池，甚至怕原PO可能「懷孕」。原PO頓時臉上三條線直呼，原來「男友不小心射在水裡！」

事後，男友害羞坦承，是因為看到原PO身材「過於胸猛」才一時忍不住。對此，原PO也自爆傲人雙峰，「我胸部雖然不小（70H），可是男友會不會太誇張了，他這種反應是正常的嗎？」

文章曝曝光後，底下網友紛紛歪樓回應，「他這是早洩吧，所以我說那個H呢」、「好猛～這Cup我也想交往看看，但看一下就噴，建議看醫生」、「這個罩杯，是超級無敵大」、「處男認證也太可愛了吧」、「分我一個罩杯就好」、「早洩+衛教有夠差，妳保重」、「本來想斥責你炫耀的，但真的太大了」、「這個Size對處男來說太刺激了」。

▼網友暴動喊羨慕。（圖／翻攝Dcard）

