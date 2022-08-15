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準婆婆逼用「隔夜魚油」炒菜！她1動作被狂罵　網見結局讚：恭喜

▲▼煎魚,魚。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲準婆婆要原PO拿煎魚的油去炒菜。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人在交往期間會和另一半的家人見面，但該如何相處呢？一名女網友表示，先前曾到某任男友家吃飯，未來婆婆準備了一道「乾煎鯖魚」，隔天就叫她用鍋子裡剩下的「魚油」炒菜，讓她相當傻眼，隨即將鍋子洗乾淨，結果被對方破口大罵。但網友看完後都大讚，「妳做得很好！」

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她在交往期間經常用廚藝擄獲男友的胃，對方都稱讚她煮菜非常好吃。某天她到男方家中吃飯過夜，男友媽媽就說，聽聞她很會煮菜，剛好前一晚煎鯖魚的油還有剩，「那個是魚油，吃了很好」，要她用那鍋油來煮一桌好料。

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不過原PO根據過往的廚藝訓練，認為使用過的隔夜油在安全衛生上有疑慮，加上打開鍋子聞到濃濃的魚腥味和油臭味，於是隨即將鍋子放進流理台清洗。準婆婆看到後氣得用手指著她的臉，大罵「那是魚油！妳怎麼可以把它丟掉！那是很好的東西，妳怎麼可以洗掉！妳這個人怎麼這麼浪費」。

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲原PO和準婆婆發生爭執。（示意圖／CFP）

原PO聽到後當場傻眼，表示之後會再買一瓶魚油送給準婆婆，不過對方生氣回應「不必」。她透露在那之後沒有再見過對方，不過也認為彼此都沒有錯，只是三觀不合的人相處起來很累，也不必相容，「但我這輩子再也忘不了鯖魚，也不會想吃鯖魚了」。

不少網友看到PO文後，紛紛表示「我婆婆會把煎魚後的油，接下來炒菜，我就不想吃那道魚腥味的青菜」、「只靠魚油就看清一個家庭，真的很划算」、「食安問題很重要 ，妳是對的」、「鯖魚沒錯，忘掉錯的人就好」、「妳的理智救了妳自己」、「煎過魚的油拿來炒菜會有味道，何況是隔夜味道更腥」、「恭喜妳，長痛不如短痛」。

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