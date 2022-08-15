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社會 社會焦點 保障人權

每週一摩鐵約戰！他針孔偷拍「13段激情肉色片」　傳給前女友G了

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲新北男分手後心有不甘，傳在交往期間偷拍的激情片給前女友，下場被告上法院。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名男子阿宏（化名）交往期間趁女友小君（化名）不注意，偷偷在2人激戰時用針孔攝影機錄下性愛片，分手後還傳給小君，下場被告上法院。日前法官依13個竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判阿宏應執行拘役120日，得易科罰金12萬元，可上訴。

回顧整起事件，阿宏跟小君2人2019年10月28日至2020年9月21日間，共13個星期一相約在板橋或中和的旅館見面，阿宏明知道小君不同意拍攝性愛片，卻仍偷偷裝設針孔拍下影片。2人分手後，阿宏心生不滿，於2020年10月13日傍晚用微信傳送其中一段性愛片給小君，氣得對方報警處理。

新北地方法院審理過後，認為阿宏不尊重他人隱私，為了滿足個人私慾，心生惡念，竟在與小君發生性行為時，偷偷使用針孔攝影機拍攝私密性愛影片還儲存，對小君身心造成傷害，實在很不應該。

法院審酌，阿宏從事服務業、家境貧寒，沒有與小君達成和解，最後依13個竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，各判處他拘役40日，得易科罰金。應執行拘役120日，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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