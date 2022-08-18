初次見面竟沒命！敬酒被回嫌他沒禮貌　21歲男「一刀刺胸」殺了

▲21歲男子因不滿對方稱自己回酒態度差，一刀刺死他。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者黃資真／屏東報導

屏東市華盛三街3月16日凌晨一名楊姓男子與友人喝酒時，楊男特意向初次見面的賴男敬酒，卻不滿指責賴男回酒時態度不佳，賴男氣得拿出超過10公分的刀子往楊男胸部猛刺，當場血流如注，警方獲報到場緊急將其送醫後仍宣告不治，本月16日屏東地院審酌賴男犯後將兇刀丟棄湮滅證據，至今未取得死者家屬原諒，依殺人罪判賴男12年。

判決指出，楊男（32歲）、賴男（21歲）於今年3月15日晚間11許，在友人租屋處飲酒作樂，楊男於飲酒時向賴男敬酒並自我介紹，賴男亦舉杯回敬，但楊男覺得對方態度不佳，雙方因此爆發口角。

然而，賴男趁楊男外出打電話時，從隨身包包拿出刀刃長度大於10公分的刀子，偷偷放在褲子的後口袋。

隔日凌晨12時許，楊男進屋後，又和賴男發生口角，當時兩人面對面，距離僅2、3步，賴男氣不過，抽出刀子朝楊男胸部猛刺，造成楊男胸部受有深達9至10公分之穿刺傷，最終因傷及左、右心室，導致續發低血容休克而死亡。賴男見狀便與友人駕車離去，將犯案刀子丟棄在高雄某山區。警方獲報6小時後順利在高雄逮捕賴男。

▲男子犯案後與友人開車離去。

法官認為，賴男持鋒利刀具向被害人胸上刺1刀，造成上述嚴重傷勢，在3分鐘內無醫療行為介入，即會死亡，足見被告下手之重，又使被害人之父親承受白髮人送黑髮人之痛，且當時行兇地點位於一般住宅區，被害人上衣、褲子滿是鮮血，倒臥在該住宅區騎樓，對該處治安造成震撼。

另外，賴男丟棄兇刀之行為，導致檢警未能尋獲被告犯罪工具，有湮滅本案重要證據的行為，雖犯後曾經坦承殺人犯行，又改口稱主觀上有殺人之不確定故意，也從未向被害人家屬致歉、賠償分毫，因此依殺人罪判處12年有期徒刑。