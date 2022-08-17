萬美玲曝高端耗損率是BNT 485倍　追討1.6億公帑批：陳時中留爛攤子

▲國民黨團17日召開「高端爛事一籮筐 陳時中甩手落跑」記者會 。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部授予高端疫苗緊急授權（EUA）已滿一周年，其稱採購500萬劑疫苗在今年3月全數到貨。國民黨立法院黨團今（17日）上午召開記者會，痛斥前衛福部長陳時中去年5月極力護航高端，一年過去了，高端疫苗除了保護效期報告一直無法對外公布，耗損數過高，耗損原因也說不清楚，陳時中丟下爛攤子跑去選舉，是不是也該出來說清楚、講明白。

國民黨立委萬美玲在記者會上表示，根據衛福部食藥署官網顯示，去年8月到今年3月，高端共交付45批次疫苗進行封緘，總數566萬4743劑。去年6月通過EUA前，高端曾對外表示，會「免費贈送20萬劑」給政府，但是這20萬劑免費疫苗到底在哪裡？衛福部始終說不清楚。以高端疫苗一劑810元計算，20萬劑免費疫苗若未到位，政府將多花1億6千2百萬元，倘若高端未履約，就必須退回公帑。

萬美玲指出，一年前衛福部通過高端疫苗EUA，就已經要求高端在核給EUA一年後，必須檢送國內外疫苗保護效益報告，衛福部在8月5日回文提到，高端已經在7月25日將疫苗保護效益報告檢送衛福部，現在正在審查當中。只是報告檢送也已經過了20天，為何到現在還沒有結果？國民黨團強烈要求衛福部，在最短的時間內公布高端疫苗保護效益報告和審查結果，讓國人知道購買的高端疫苗效益在哪裡。

萬美玲也提到，陳時中在今年2月4日還在為高端背書，不只一次說高端疫苗有法定資格，獲得WHO認證的機會非常的高，國民黨團請問陳時中，高端疫苗現在獲得WHO認證了嗎？顯然陳時中當初告訴國人是一個謊言。同時，陳時中又說，高端除了我國EUA之外，還有7個國家認可，國民黨團詢問衛福部到底哪7個國家？始終問不出所以然。

另外，萬美玲質疑，衛福部8月5日回文有提到，高端疫苗採購500萬劑，到8月1日接種數為295萬3千多劑，若加上捐贈15萬劑，屆期銷毀7千多劑，庫存有177萬劑，加總之後跟採購的500萬劑相差了11萬2696劑；衛福部的說法是，醫療院所操作不慎，開封後的疫苗沒有使用會有耗損，換句話說，醫療院所耗損11萬劑，耗損率高達2.2％，非常不合理。

萬美玲指出，衛福部8月10日再次回文表示，截至8月8日高端疫苗屆期銷毀7324劑，耗損量10萬8703劑。8月16日衛福部提供高端數字，截至8月12日屆期銷毀數字不變，耗損數量卻暴增到12萬1366劑，等於8日至12日，耗損量就有1萬2663劑，4天燒掉1025萬元。

萬美玲質疑，根據國內施打疫苗種類，AZ耗損數7630劑，耗損率0.048％、莫德納耗損數2086劑，耗損率0.011％、BNT耗損數830劑，耗損率0.005％%、高端耗損數12萬1366劑，耗損率2.427％，高端疫苗耗損是AZ的50倍、是莫德納的220倍、BNT的485倍，衛福部、中央疫情指揮中心是不是該出來說清楚。

萬美玲指出，高端從一開始就疑雲重重、弊端重生，現在甚至不知道效益為何，高耗損量，原因交代不清，陳時中過去在擔任中央防疫指揮官，雖然外界都知道，陳時中早就在規劃參選台北市長選舉，但也不能把爛攤子一丟，什麼也不管了吧？如果在面對高端問題陳時中都沒有責任感、誠信，台北市民還會相信你嗎？請陳時中出面交代吧。