重慶限電關冷氣「改用大冰塊」　民眾湧入地鐵站「乘涼」

▲辦公室空調停用，只好用冰塊替代。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶限電措施升級，並進一步延長實施時間，除了工廠被迫減產、停產外，也開始對一般民眾造成影響，重慶多個地鐵站近日湧入了大量民眾，他們多坐在站內的空地，或是樓梯處，沒有要搭車，只是單純來「乘涼」的。

重慶發出的通知指出，受持續高溫天氣影響，全市用電負荷持續攀升，在發電機組應發盡發、外送通道全部滿頭的情況下，高峰時段存在較大缺口，為確保電力安全有序供應，保障群眾基本需求，啟動有序用電一級方案，納入有序用電方案的所有電力用戶必須全部參與執行，讓電於民，時間從8月17日00點至24日24點。

▼地鐵站湧入大量「乘涼」民眾。（圖／翻攝微博）



重慶這一波限電已經衝擊到許多工廠的生產情況，包含半導體、代工組裝，以及汽車製造等都受到影響，且官方還在相關通知中特別提到「後序限電將會根據氣溫變化和供需形勢調整」，代表著限電的時間還有可能進一步延長。

重慶宣布限電後，網路上有傳出許多「苦中作樂」的照片，有員工就指出，由於園區限電，辦公室空調被關閉，大家乾脆也把燈給關了，營造「心靜自然涼」的氣氛。還有一些公司辦公區域放置了許多大冰塊，希望能讓辦公區域的溫度稍微下降。

最驚奇的是，重慶多個地鐵站近日湧入了大量民眾，他們全都沒有要搭車，而是坐在地鐵站的空地、樓梯上「乘涼」，許多人還帶了撲克牌打發時間，甚至地鐵站方還為他們設置了專門的「乘涼區」。