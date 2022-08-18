▲斯文里公辦都更。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中選舉節奏穩健，近來陸續推出政策願景牛肉，18日召開記者會宣布都市更新政策，將以「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」，解決台北市長年以來步伐緩慢的都更問題；陳也喊出，盤整全台北市的危險住宅，包還整建住宅22處、海砂屋84處、危險建築110處，4年內核定2成、8年核定5成。

陳時中團隊在簡報中指出，柯市長8年只完成一處整宅公辦都更，歷來的馬英九、郝龍斌、柯文哲3位市長、24年執政時間，僅完成5處整建住宅更新；其中，僅斯文里3期屬柯文哲主推完成。全市目前仍有17處的整建住宅尚待更新。

「從以前到現在，所有執政者都知道都更重要性。」陳時中表示，民辦都更跟公辦都更，一定會有交纏、公信力，困難的案子一定是公辦都更，讓公權力進來。台北市40年以上住宅已經44%、39萬戶，「現在不做，10年後會不得了，台北的都更沒有辦法再等了」。

陳時中還提到，接下來會有人口大量流失，台北市就失去活力跟生命力，做為首都就喪失了發展的可能性。經過這幾年的嘗試後知道，單純獎勵做得起來的已經在做，接下來如果沒有政府參與支持複雜難度高的，就是不斷等待，既然事該做、難做，就要更大決心才能做得到。

陳時中說，都更不再是獎勵辦法在那裡，我們要有決心，先從安全這塊一定要做，所以下定決心現在整建住宅22處、海砂屋84處、危險建築110處，4年內核定2成、8年核定5成。

陳時中表示，看起來不是那個高，沒有喊出8成或100%，但過去20年經驗，深水區要完成這些事困難的，「我們仔細評估、訂定目標、努力去做」。

▲台北市都市更新政策。（圖／陳時中辦公室提供）