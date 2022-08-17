尹錫悅「就職百日」演說！承諾強化美日韓同盟　向北韓提出大膽構想

▲南韓總統尹錫悅17日在首爾龍山舉行「就職百日」記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅從今年5月就任以來已滿100天，今（17）日他在首爾龍山舉行就職百日記者會。針對外交，尹錫悅強調將力圖恢復、強化韓美同盟；至於韓日關係，則力求推動兩國關係正常化，在解決歷史爭議問題時尋求突破點；同時他向北韓（朝鮮）呼籲，若達成無核化，則南韓願意在政治、經濟、朝美外交上提供協助。

根據《韓聯社》、《News1》，尹錫悅17日上午10時（台灣時間上午9時）在首爾龍山總統辦公室舉行「就職百日」記者會，在整場長達54分鐘的記者會上，他花了20分鐘提及如何重振後疫情時代的南韓經濟、表示將重啟新韓蔚3、4號核電機組建設等；針對外交領域，他花了相當長篇幅整理目前政府對於美國、日本、北韓的外交基調。

▲尹錫悅舉行就任百日記者會，包括外媒記者等皆踴躍舉手發問。（圖／路透）

首先，尹錫悅提到自從就任以後，便以追求自由、人權、法治等普世價值為基礎，對國際社會的和平繁榮貢獻心力，包括透過就任後首場韓美元首高峰會談來重新建構韓美同盟關係，進而追求韓美聯合防衛態勢更加鞏固，對於北韓核武威脅形成更強大的威嚇遏阻體系。

他表示，「韓美同盟超越國防軍事領域，在經濟、技術領域等層面上強化合作，進而穩定全球供應鏈與外匯市場。」

尹錫悅強調，為了在建構區域內具開放包容性的經濟秩序上扮演主導的關鍵角色，他推動南韓加入印太經濟架構（IPEF），同時更成為北約組織（NATO）成立以來最初受邀出席的首位南韓總統，透過展現與各國元首之間的外交，取得強化核電、半導體、供應鏈等領域的實質合作成果。

▼尹錫悅透過強化韓美同盟關係，擴展南韓在北約等國際上的能見度。（圖／CFP）

▲南韓K2戰車與FA-50輕型攻擊機立下外銷功勞。（圖／翻攝推特「@RyszardJonski」）

尹錫悅提到，北約組織峰會成為南韓軍事武器外銷的跳板，包括向波蘭出口K2戰車、K9自走砲、FA-50輕型戰機（戰鷹戰鬥攻擊機），締造歷年以來最佳的軍武外銷成績，「以我國技術研製的KF-21獵鷹戰鬥機在最初的飛行實驗取得成功，一旦戰機開始正式量產，將可期盼帶來24兆韓元規模的利益，使我國（南韓）成為繼美國、俄羅斯、法國之後位列第4的軍武外銷大國。」

尹錫悅強調，將繼承《金大中－小淵惠三宣言》力圖儘快恢復韓日關係。他表示早從他就任之初便派遣政策協議團前往日本，陸續獲日相岸田文雄、外相林芳正等高層接見，之後重新恢復首爾金浦－東京羽田航線，在北約峰會與美國總統拜登、岸田舉行三方會談，為恢復雙方未來長遠關係奠下基礎。

至於針對北韓的部份，尹錫悅表示他在光復節（8月15日）演說時曾提到「大膽的構想」，若北韓定中斷核武研發，則南韓將向北韓提供政治、經濟、軍事方面的協助，透過外交力量上的支援協助北韓、美國之間恢復正常關係，進而與北韓當局討論縮減常規武器（Conventional weapon），並提供糧食、農業技術、醫療、基礎建設支援與金融國際投資。

針對現場記者提問，尹錫悅回覆時表示，他並不希望透過追尋強大武力的形式來達成南北韓現狀變化；至於現今的遏阻體制若無法阻擋北韓核武所帶來的高度威脅，他也不希望透過讓南韓發展核武而破壞《核武禁擴條約》（NPT）。

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