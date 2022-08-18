二伯現身華山「募剩食」　民眾愛心爆棚「兩天成功募集250公斤」!

▲星展（台灣）銀行總經理林鑫川現場支持「剩食給我、咖啡給你」的公益物資募集活動！（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

家中有多出來的食材或物資，短時間內用不到又不知該如何處理嗎？8月13日~8月14日星展銀行特別在華山文創園區的金八廣場舉辦「愛地球 募集剩食500KG星挑戰」活動，現場邀請親子Youtuber嘎嫂「二伯」快閃募集，邀請粉絲與民眾募集物資送愛心，同時也倡導不浪費食物資源、支持零剩食等議題。民眾只要捐出食物物資，現場還可免費獲得一杯使用公平貿易咖啡豆製作的社企咖啡。短短一小時，「二伯」8/13首日就募到131.36公斤的物資，8/14募到117.78公斤的愛心物資，兩天共計249.14公斤，8/20-21廚佛瑞德FRED接力繼續為剩食努力！

▲「愛地球 募集剩食500KG星挑戰」活動，歡迎民眾捐出全新未拆封、保存期限三個月以上的米、泡麵、調味料、清潔用品、奶粉、罐頭、食用油、衛生紙等日常用品。第一天就募集到131公斤，讓「二伯」直呼感動！

透過活動主持人凱莉與「二伯」的介紹，現場民眾才詫然明白，原來全世界一年有1/3的食物不是進到人們的肚子，而是被丟棄浪費，但同一時間竟然還有8億人口，每天仍活在飢餓當中。根據環保署統計，台灣平均每人每年生產約150公斤的廚餘，若用廚餘桶堆疊換算，約可堆起1萬3500座台北101的高度。站在烈日下的「二伯」也在現場呼籲民眾，逐年升高的年均溫和全球暖化議題，與此次星展銀行支持的「零剩食活動」也息息相關！

「我們身邊的食物物資，在生產過程中都會產生碳排放，若把這些東西買回家，把它們放到過期後丟掉，不只浪費，無形中也傷害了整個大環境」 「二伯」表示，自從有了蔡桃貴、蔡波能2個寶貝以後，身為媽媽的她也開始擔心未來10、20年，孩子們將面對怎樣的地球。「所以現在我買菜煮菜都會抓好份量，也會要求兩兄弟把飯菜吃光光，從小教導他們不能浪費的觀念。」

星展銀行繼7月底於松高微風前舉辦第一週「愛地球 募集剩食500KG星挑戰」活動，當時在阿滴的號召下，2天就募得了近百項、約292.95公斤的物資。這次「二伯」出馬，不僅吸引年輕粉絲，同時也獲得媽媽族群的注意。活動一開始就有分別來自永和、永春的年輕朋友，帶著一袋袋餅乾、海苔、拉麵和調味料等物資前來。募資民眾表示，因為小時候家境不好，現在長大後只要能力所及，都會找類似的活動參與，貢獻自己一份力量。此外，日常生活也會力行零剩食的原則，民眾笑說，「現在吃飯就連湯汁都會舔乾淨，也會叫朋友不要浪費！」

▲捐贈物資、支持零剩食的活動，也獲得不少年輕族群的支持。

現場也有媽媽特別帶著女兒來到現場，一同捐出家中用不到的砂糖與義大利麵。媽媽在受訪時表示，自己其實是單親家庭，家中有時也會收到相關單位贈送的物資，「但有些東西我們不太會用到，希望藉由把它們捐出來，提供給有需要的家庭，發揮它們更大的價值。」從受助者的角色轉為捐贈者，令人格外動容。

▲媽媽特別帶孩子前來捐贈物資做愛心，令人格外感動。

▲▼活動中，有民眾拉著推車，捐贈近30箱咖啡沖泡飲品以及各種生活食品，一次捐贈29公斤也創下當天「最高公斤數」的紀錄，「二伯」特別頒贈星展銀行紀念品，感謝民眾爆棚的愛心

活動過程中，不乏有過去受到幫助的人，此次特別回饋社會的暖心故事，深受感動的民眾不妨開始整理家中物資！只要是全新未拆封、保存期限三個月以上的米、泡麵、調味料、清潔用品、奶粉、罐頭、食用油、衛生紙等日常用品，都歡迎到「愛地球 募集剩食星挑戰」活動熱心捐贈！