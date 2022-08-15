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頂新和德志工接力　送愛台東偏鄉彩繪希望

▲▼頂新和德志工接力　送愛台東偏鄉彩繪希望。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲志工們與工坊文龍一起幸福之牆彩繪。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

「來，紅色配綠色對比很漂亮，大膽畫下去！」白永恩神父社會福利基金會在台東服務據點接受服務的身心障礙者文龍，在熱情的太陽下指揮著正在彩繪牆面的志工，預計將空白又無趣的一面圍牆改造成充滿在地特色的繽紛畫作。

「繪畫」讓自閉的文龍開啟了一扇能與外界溝通的心靈之窗，只要給他一支色筆，無論是可愛的小瓢蟲，或原住民神話中的蛇紋、太陽紋、陶壺紋等複雜圖騰，都難不倒他。

▲▼頂新和德志工接力　送愛台東偏鄉彩繪希望。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲工坊文龍教學小志工牆壁彩繪。

八年前白永恩神父基金會在資源不足的台東南迴四鄉展開為弱勢身障家庭的各項服務工作，除了提供物資和經濟支持外，將社會福利連結進入貧瘠的部落裡，並將行動不便身心障礙者分別載送到賓茂與大武服務據點，學習生活自立。位於太麻里鄉金崙村的「友善工坊」，有16位如同文龍一般有就業意願的身障者，在這裡接受技藝陶冶、訓練，每件繪畫、串珠作品或烘焙點心，義賣後他們都可獲得獎勵金補貼家用。

白永恩神父基金會台東主任林秀慧指出，要在這個山海交匯處深入部落服務是充滿挑戰性的。一是部落分布廣、道路蜿蜒，訪視及接送耗時一小時以上是司空見慣，另一項挑戰是人力資源不足，照護、社工及課程講師等專業服務人員不易尋找，連個輔具維修都難安排；因此，志工需求量大，可以補足人力缺口的狀況。頂新和德文教基金會創辦人魏應充鼓勵基金會帶領志工跨出舒適圈，為社會公益盡一己之力。近日頂新和德文教基金會以「關懷支持」和「學習實作」的方式，首度結合志工旅遊型式，安排員工和家眷來到台東原鄉彩繪牆壁，魏創辦人事先也親筆題字「金崙友善工坊」表示支持。

▲▼頂新和德志工接力　送愛台東偏鄉彩繪希望。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲小志工與工坊孩子一起製作串珠飾品。

就讀小學四年級的小志工小餅表示：「志工服務很好玩，可以幫助人又有趣。」現場年紀最小的志工年僅兩歲，拿著油漆刷一點也不輸人，其他孩子也揮汗彩繪樂在其中。彩繪完牆面，有的小朋友協助製作雞蛋糕、向遊客叫賣；也有小朋友協助製作串珠耳環以及彩繪海灘石頭，作為募款的回饋小禮物。

以往不愛說話的文龍不僅設計了彩繪牆的底圖，在著色的過程中，他也展現了自信，神采奕奕地穿梭在志工之間，親自指導油漆方式與圖騰配色。林秀慧笑著說，文龍把頂新和德的志工夥伴當成長期信賴的老朋友，白永恩神父基金會非常歡迎企業或團體一起參與活動，也歡迎擁有各項手工藝、烘焙或體適能才藝的志工來到部落裡一起帶領身障者活動。

▲▼頂新和德志工接力　送愛台東偏鄉彩繪希望。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德志工隊與幸福之牆合影留念。

頂新和德文教基金會今年邁入第25年，盼帶頭倡議推廣志工服務打造永續、公益，接軌聯合國永續發展目標（SDGs）。頂新和德志工隊則成立超過10年，下半年將在台灣各地有10場志工服務活動，優先需要「慈善關懷」、「園藝教學」與「體適能」三類的志工。歡迎熱血的民眾一起加入。

報名請至頂新和德文教基金會官網：https://hedefoundation.org.tw

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