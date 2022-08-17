「藍營一姊」獲黨中央提名　盧秀燕明與議員合體大造勢

▲藍營一姊、台中市長盧秀燕獲得黨中央提名競選連任台中市長，明日與議員合體大造勢。（圖／記者黃克翔攝）



記者游瓊華／台中報導

九合一選舉進入倒數100天，被稱為藍營一姊的台中市長盧秀燕，今（17）日下午在國民黨中常會上，獲得黨中央提名競選連任。國民黨台中市黨部也公布盧秀燕與黨籍議員的合照競選影片，並在明天舉辦「台中好，台灣更好」聯合提名競選記者會，盧秀燕將與34名議員候選人大合體，營造大團結氣勢。

國民黨台中市黨部表示，台中市長盧秀燕過去3年多逐步完成多項政績，從推動重大工程開工、完工到各項社會福利，盧秀燕身段柔軟不居功，多次表達感謝議員支持，讓市府政策得以順利推行，也為連任之路打下紮實基礎，各家民調屢次突破6至7成。

▲國民黨台中市黨部今日也公布盧秀燕與黨籍議員的合照競選影片。（圖／國民黨台中市黨部提供）



國民黨台中市黨部今日也公布盧秀燕與黨籍議員的合照競選影片，以晴朗藍天開場，為年底選戰揭開序幕。市黨部主委顏文正表示，2022選舉市黨部提名34名議員候選人，派系整合無礙，早在中央黨部正式提名盧秀燕競選連任前，藍營議員早早就與盧秀燕合體拍攝宣傳照，並掛上看板，合作無間的默契出現在台中各個重要路口，雙贏策略顯示國民黨力拼「市長順利連任，議員席次過半」的決心。