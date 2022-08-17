陳時中承諾大巨蛋「保證安全」　黃珊珊提新竹棒球場：綠營沒資格談

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對大巨蛋議題，民進黨台北市長參選人陳時中17日提出3大保證「保證安全、體育優先、公布檔案」，引發外界熱議。台北市副市長黃珊珊則透過臉書開酸，一個政黨為了選舉蓋出充滿安全疑慮的新竹棒球場，沒資格再說自己多為公共安全著想。

陳時中17日上午舉行第2場政見發布記者會，並透過宣傳片表示，不管過去歷史如何，錯誤必須面對，他將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾期待，保證一定會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；一定會公布過去24年所有決策、會議、協商過程，堅持公開透明原則，讓事實說話。

陳時中補充，不要為了建了一個體育館，把台北變得越來越不健康。他認為應在公開透明情況下合法合規地來做，也不能在安全面妥協。如果遠雄有更好的方法就馬上提出來，「要解決問題，就要把事情做好，就要立刻來做」，而不是互相爭來爭去，因為市民在乎的是趕快讓我們打棒球、看棒球、一起在那邊歡呼。

對於陳時中大巨蛋政見，黃珊珊說，聽完記者會後不禁懷疑自己到底聽了什麼，「不是把別人做的事開記者會再講一遍，就叫做政見」。所謂政見發表與跑步、游泳比賽不同，「不是你做什麼他就做什麼，把別人做的事抄來再講一次，是不允許的」，她酸陳時中若沒有新想法，不需要硬開記者會。

黃珊珊強調，北市府堅守公共安全，否則無須與遠雄耗這麼久。而一個政黨為了選舉，蓋出負評連連、充滿安全疑慮且廁所門還裝反的新竹棒球場，更讓總統蔡英文剪綵背書，真的沒資格再說自己多為公共安全著想。