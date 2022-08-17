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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝林智堅在「鐵三角」角色　鄭運鵬：他會在「這2點」提供諮詢

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委鄭運鵬上周接棒投入桃園市長選舉，外界關注自行宣布退選的新竹市前市長林智堅在選戰團隊扮演的角色。對此，鄭運鵬17日下午受訪說，借重林智堅8年執政經驗，可讓桃竹成為台灣的心臟，讓台灣成為世界的引擎，「相信在政策上面、現代化發展上面，他會提供很多的諮詢，不管在選戰上或政策上」。

▲民進黨中執會提名鄭運鵬擔任桃園市長候選人記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委鄭運鵬被提名為桃園市長參選人。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

民進黨中執會今天正式徵召鄭運鵬參選桃園市長，民進黨下午舉行桃園市長提名記者會，身兼黨主席的總統蔡英文力挺鄭運鵬說，接下來行政團隊動起來、選戰團隊動起來，鄭運鵬接棒將可無縫接軌桃園市長鄭文燦的執政成績、施政滿意度，還要讓桃園大進化，成為台灣的心臟、世界的引擎。

媒體關注，林智堅之後在選戰團隊負責的工作會是哪一塊？鄭運鵬說，桃園和新竹現在對於台灣的發展、世界對台灣的需求一定是台灣的心臟，台灣要作為世界的引擎，桃園、新竹要擴大產業鍊以及生活圈上的合作，當時他支持林智堅來到桃園，在立委的角度上必須看到國政，看到國家的需要，所以如果桃園、新竹包括半導體等各種產業鍊可以擴大結合，借重林智堅在8年新竹市長任內的經驗，可以讓桃園、新竹成為台灣的左心房、右心室。

鄭運鵬說，鄭文燦、林智堅和他自己組成的「鐵三角」雖然轉換的身份，相信在政策上面、現代化發展上面，他會提供很多的諮詢，不管在選戰上或政策上，這點也請大家放心。

鄭文燦補充，未來桃竹在城市治理上一定可以互補加成，儘管角色有所不同，現在是由鄭運鵬上場，自己的角色就是全力支持鄭運鵬，包括自己擔任桃竹苗的總督導，也會盡力讓桃竹苗這個共同生活圈，在選戰上、政策上能夠互相呼應，形成桃竹苗的隊伍，這個分工沒有問題。

▲民進黨中執會提名鄭運鵬擔任桃園市長候選人記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會提名桃園市長候選人記者會，鄭文燦、鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會提名桃園市長候選人記者會，鄭運鵬致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會提名鄭運鵬參選桃園市長，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會提名鄭運鵬參選桃園市，桃園市長鄭文燦致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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