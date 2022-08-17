竹市+724　研究顯示：BA.4及BA.5有較高社區傳播能力



▲新竹市今日新增724例本土病例。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（17）日新增724例確診個案，今（111）年以來累積94,441例，居家照護者為3,692人，居家隔離為1,236人。

衛生局表示，研究顯示Omicron亞型變異株BA.4及BA.5有較高社區傳播能力，疫情變化快速，民眾應積極加強防疫準備、完整接種疫苗，尤其免疫力較脆弱的65歲以上長輩更應儘速完成第二次追加劑(第4劑)之接種，以產生足夠保護力。

衛生局說明，指揮中心已開放部分對象得接種第二次追加劑，需與第一次追加劑間隔5個月(150天)以上，並開放混打。目前共有AZ、BNT、Moderna、Novavax或高端等5種廠牌可供自由選擇。

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衛生局再次呼籲，疫苗接種為防堵社區疫情工作的重要環節。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，符合第二次追加劑開放資格者可依自身風險及意願評估接種，並持續做好防疫規範，如有相關問題，歡迎致電本市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

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