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MIS-C達百例「5歲以下逾6成」　專家喊台灣數據有點怪

▲▼國健署「接種HPV疫苗，保護自己健康的未來」記者會，台灣疫苗推動協會黃玉成理事長。（圖／國健署提供）

▲台灣疫苗推動協會黃玉成理事長。（圖／國健署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內累積100例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），當中5歲以下占比超過6成。不過，感染科專家分析指出，台灣MIS-C診斷通報年齡分布與國外落差太大，有可能臨床過度診斷。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，100例MIS-C個案當中，有62例屬於5歲以下，另38例屬於6歲至12歲；進一步分析MIS-C個案中有多達81例個案是沒有接種過疫苗的，呼籲家長儘速帶兒童接種疫苗，特別是5歲以下兒童。

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不過，針對台灣MIS-C年齡分布，台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成直言「數據有點怪」。他受訪時表示，國內兒童重症現在以MIS-C為主，不過，統計資料5歲以下個案占多數，這和國外以8歲～10歲為主要族群的情況完全不同。

黃玉成也認為，這與5歲以下幼兒較晚開始疫苗接種較晚無關，因為國外疫苗接種情況也是如此，比較可能的因素是太過積極診斷通報。

黃玉成解釋，5歲以下小孩很常有病毒感染，很容易就出現血小板低下、肝指數高等情況，現在可能因為先前感染過新冠，就通報MIS-C。他強調，這並非指責臨床醫師，但有可能太過緊張而過度診斷。

相較於MIS-C，其他重症通報反而可能被低估。黃玉成說，現在通報多是以發病、確診時狀態，可能以感冒、一般症狀為主，但後續再出現其他重症病徵，除非是MIS-C，不然通常不會另外補通報，所以腦炎、哮吼通報就可能偏低，很多醫院都說，院內觀察到不少後續出現哮吼的個案「不會只有9例」。

黃玉成坦言，依據現行通報制度，指揮中心未要求每項個案都補通報，這也是好意，希望避免臨床醫師負擔過重；至於MIS-C過度診斷的問題並不大，尤其小孩子沒事最重要，不過近期會與相關醫學會針對臨床診斷標準提出討論，希望讓數據更加貼近現況。

指揮中心公布今天再新增2起兒童重症，都是MIS-C，統計國內12歲以下兒童重症累計170例，當中27人死亡；重症中MIS-C已經達到100例，其他還有27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、9例哮吼、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡。

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