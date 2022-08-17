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快訊／今增33死！本土+24669、境外+204

▲▼8/17中央流行疫情指揮中心記者會。發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增2萬4669例本土個案，另增204例境外移入，確診個案當中增加33人死亡。本土病例仍以六都為多，且雙北病例明顯上升，新北市最多達5073例，接著是台北市3054例，台中市2966例、桃園市2793例、高雄2015例、台南市1669例。

指揮中心表示，今日新增之24,669例本土病例，為11,199例男性、13,465例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市5,073例，臺北市3,054例，臺中市2,966例，桃園市2,793例，高雄市2,015例，臺南市1,669例，彰化縣982例，新竹縣726例，新竹市724例，屏東縣655例，苗栗縣648例，雲林縣540例，宜蘭縣531例，花蓮縣465例，南投縣423例)，基隆市415例、嘉義縣338例，臺東縣234例，嘉義市234例，澎湖縣94例，金門縣81例，連江縣9例。

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▲▼8/17新增確診。（圖／指揮中心提供）

▲8/17新增確診。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為19例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至8月13日，死亡日期介於5月11日至8月14日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增204例境外移入個案中，為118例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別為越南(14例)，泰國(12例)，美國(5例)，英國、菲律賓及瑞士(各2例)，柬埔寨、馬來西亞、香港、印尼、阿拉伯聯合大公國、寮國、奧地利、中國、加拿大及南非(各1例)移入。另157例感染國家調查中。入境日期介於今年7月19日至8月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,541,135例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,580,709例排除)，其中4,952,570例確診，分別為23,982例境外移入，4,928,534例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,506例COVID-19死亡病例，其中9,491例本土，個案居住縣市分布為新北市2,048例、臺北市1,075例、臺中市945例、高雄市877例、臺南市739例、桃園市718例、彰化縣554例、屏東縣397例、雲林縣291例、南投縣282例、苗栗縣220例、嘉義縣216例、基隆市213例、宜蘭縣191例、嘉義市158例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣138例、新竹市90例、澎湖縣23例、金門縣16例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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