兒童MIS-C重症達百例！逾6成5歲以下「僅19人接種過疫苗」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內確認2例兒童重症MIS-C，分別是1歲與3歲男童，都住院觀察中。指揮中心統計，兒童MIS-C累積已達100例，5歲以下占比超過6成；且百例個案當中僅19人接種過疫苗，呼籲家長儘速帶兒童接種疫苗，特別是五歲以下兒童。

指揮中心今日公布國內新增111起中重症，其中64例中症，47例重症，當中又確認2起MIS-C。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一例是一歲男童，本身無慢性病，7月29確診新冠，8月10日起咳嗽高燒流鼻水嘔吐活力食慾下降，8月14急診，檢查有結膜炎喉嚨紅腫，診斷MIS-C住院，給予免疫球、類固醇，目前病況穩定，住一般病房觀察。

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另一例是三歲男童，本身無慢性病，6月19月確診新冠，8月11日起高燒、腹痛、紅眼、活力食慾下降，8月12日至門診就醫懷疑MIS-C，轉急診治療，檢查有結膜炎、喉嚨紅腫、草莓舌，住院給予免疫球蛋白等藥物治療，目前病況穩定，住一般病房觀察。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計170例，當中27人死亡；重症中MIS-C已經達到100例，其他還有27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、9例哮吼、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡。

羅一鈞分析，100例MIS-C個案當中，有62例屬於5歲以下，另38例屬於6歲至12歲；MIS-C個案中僅19人接種過疫苗，呼籲家長儘速帶兒童接種疫苗，特別是五歲以下兒童。

▲8/17本土中重症與確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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