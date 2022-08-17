遭賴品妤暗諷「被褲懶絆倒在往立委路上」　黃國昌：尊重個人抒發情緒

▲黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量前立委黃國昌因被綠營支持者點名，而曝光自己的三篇論文，並稱「陳明通根本看不到車尾燈」，然而「昌粉」因此攻擊民進黨立委賴品妤的學歷，讓她氣到直呼「關我屁事」，並暗嗆黃國昌被一條褲懶絆倒在前往立委的路上。對此，黃國昌17日坦言不是很了解脈絡，但對於個人抒發情緒，「我只有尊重，沒有其他的評論」。

賴品妤在臉書表示，「誰要像青春期不滿足一樣嗆賭沒人要看的論文不關我的事，不過不用像猴子一樣特別跑來跟我靠北我的學歷，本人一向主張『我的學歷關你屁事』『你對我的學歷有意見關我屁事』。

賴品妤說，學歷百百種，什麼人都有，德國法碩士還是會在新政治選舉造勢搞到快要脫褲懶；但更慘的是後浪推前浪，褲懶掉在沙灘上，腿很勇健的康乃爾博士，配票單一出去，除了烙跑看不到車尾燈，「現在直接被一條褲懶絆倒在前往立委的路上，五四三二一，大家請坐」。

對此，黃國昌17日回應，台灣公民社會基本上相當充滿理性跟智慧，在論文風波上，他針對的是要尊重台大審定的結果，以及不希望有任何教授藉由論文，把關不嚴格，而造成學術價值沉淪。

黃國昌說，至於爭論過程中，有一些，「我也其實不是很了解脈絡的情況下」，去抒發個人情緒，「我只有尊重，沒有其他的評論」。

黃國昌也說，陳明通在學術界那麼久，每一本論文、指導過程、背後的結果，最好的方式就是一切都透明、讓陽光射進來，在學術社群中，是不是有遵守學術倫理，本來就有一套相互把關機制；而政治上的職位，要不要因為自己在學術工作所出現的問題（而改變），考驗的是陳明通跟執政黨的智慧。