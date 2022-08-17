快訊／黃國昌點名林為洲！　一個月內「炒地皮賺1.2億」投報率387%

記者蘇晏男／台北報導

時代力量前立委黃國昌昨晚指出，一位通過國民黨提名參與年底大選的政治人物，透過參與土地重劃，18天內炒地皮大賺1.2億元，且違反公職人員財產申報的要求，隱匿此炒地暴利。對此，黃國昌今（17日）下午召開記者會，指控該人為參選新竹縣竹北市長的現任國民黨立委林為洲。

▲黃國昌17日下午召開記者會，指控林為洲炒地皮賺1.2億。（圖／記者黃克翔攝）

黃國昌指出，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會接獲檢舉，林為洲透過參與土地重劃，在短短18天內，炒地皮大賺1.2億元，年化報酬率高達7864％，還違反公職人員財產申報的要求，隱匿此炒地暴利，以為可以瞞天過海。

黃國昌指控，新竹「金獅自辦農村社區土地重劃」自2007年1月發起成立，當時已是立委的林為洲，隨後設立了「群茂開發公司」出資參與重劃會，也主導了重劃會的開發工程。2011年10月，新竹縣政府同意備查金獅重劃會的土地分配結果，當時林為洲正擔任新竹縣議會副議長。2019年5月及7月，金獅重劃會理事會決議以每平方公尺1萬2550元（每坪約4.1萬），將「金獅段地號1026抵費地」讓與給林為洲等五人，作為折抵出資人先行墊付的開發費用。

黃國昌說，這些抵費地在8月1日完成移轉登記，二週後，進一步分割而增加了1026-1、1026-2、1026-3地號；林為洲取得1026-1、1026-2抵費地，二筆抵費地面積合計超過765坪。在取得抵費地四天後，就以每坪20萬元出售1026-1抵費地予大學同學曾進發；同日也將1026-2抵費地出售予劉姓建商。在短短不到一個月的時間買進賣出，從中攫取暴利高達1.2億元。投資報酬率高達387%。

黃國昌批評，本係以「改善農村生活」為目的之農村土地重劃，竟也淪為政商權貴圈地炒作的工具，「請問國民黨主席朱立倫：這就是國民黨力挺的居住正義嗎？請問監察院是否針對財產申報不實，調查究責？」更點名新竹縣長楊文科應回應相關爭議。