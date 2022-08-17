黃國昌控有藍參選人「炒地皮賺1.2億」　國民黨團：是誰就講出來別影射

▲黃國昌。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量前立委黃國昌昨晚指出，一位通過國民黨提名參與年底大選的政治人物，透過參與土地重劃，18天內炒地皮大賺1.2億元，並表示將開記者會說明。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（17日）表示，假設黃國昌說的事實，會請相關人提出說明，但若非事實，希望同仁捍衛清白。

媒體追問黃國昌是影射立委林為洲炒地皮，是否為影響年底選情？曾銘宗回應，呼籲黃國昌不要用影射方式，是誰就講出來，包括具體的時間、地點、個案、情況；至於會不會影響年底選舉，就要看記者會內容。

黃國昌16日晚間在臉書表示，高房價絕對名列過去幾年讓台灣民眾最痛苦的事前幾名，所以今年地方選舉，有志參選地方首長的人，都該回答的關鍵問題是：面對節節攀升的房價，是否能承諾拿出對策，並保證自己不要成為炒地集團的推手，甚至濫用職權牟取私利？

黃國昌指出，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會接獲檢舉，一位通過國民黨提名，將參與年底地方大選的政治人物，竟透過參與土地重劃，在短短18天內，炒地皮大賺1.2億元，年化報酬率高達7864％。此外，這位炒地大賺上億元的政客，竟違反公職人員財產申報的要求，隱匿此炒地暴利，以為可以瞞天過海。

黃國昌批評，對比2015年國民黨主席朱立倫競選總統時，曾宣誓房價應盡快走向合理化，並要做到住者有其屋，朱立倫提名的地方行政首長，顯然沒把居住正義的承諾當一回事。

黃國昌也預告17日下午1時，將到國民黨中央黨部前召開記者會，揭露這位土地重劃炒地大亨的真實身分，並對朱立倫提出具體訴求。