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「蹣跚」發音不是ㄇㄢˊ　他一查辭典傻眼：都唸錯！網長知識了

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube）

▲王菲唱「ㄆㄢˊ」跚在牽，真相長知識了。（圖／翻攝如願YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

「真混亂！」一名網友驚呆直呼，近日特別常聽王菲所演唱的《如願》，不過讓原PO好奇的是，歌詞唱到「蹣跚」時，王菲發音是「ㄆㄢˊ ㄕㄢ」，而非「ㄇㄢˊ ㄕㄢ」，於是原PO上網查教育部辭典，真相超衝擊「錯了多年，現才知唸ㄆㄢˊ」，讓一票網友也傻眼回應「小時候學的，長大都變了！」

一名網友在PTT驚訝表示，最近聽王菲的歌曲《如願》，但聽到這一句「你的手我蹣跚在牽」時，卻讓原PO一臉問號，「王菲是唱ㄆㄢˊ跚在牽，我以為她唱錯了！」

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由於原PO從小認知「蹣跚」的發音是「ㄇㄢˊ」，好奇心驅使下，他查詢教育部辭典後，真相讓他嚇到吃手手，「竟然真的念ㄆㄢˊ，可是我還是覺得好怪呀，我打字也是打『ㄇㄢˊ』才打得出蹣跚呀...真混亂。」

▲▼ 。（圖／翻攝教育部辭典）

▲真的發音是「ㄆㄢˊ ㄕㄢ」。（圖／翻攝教育部辭典）

底下網友熱議「教育部都在亂搞，所以看看就好，不過漢語在幾千年外來強勢文化衝擊下，讀音變了又變，也沒哪個一定正確」、「小時候學的，長大都變了」、「教育部自以為想要跟流行，多次亂改讀音，笑笑就好」、「我記得國中國文教『ㄇㄢˊ』耶」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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