山友攀登拉拉山古道摔20m邊坡求援　警消4小時尋獲送下山

▲桃園市消防局16日下午據報，張姓女山友攀登拉拉山福巴越嶺古道，途中不慎滑落20身邊坡造成頭部受創，消防人員上山尋獲後幫其包紮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女山友16日與友人攀登拉拉山福巴越嶺古道，途中不慎滑落約20公尺深邊坡造成頭部受傷，桃園市消防局獲報後派遣18名警消上山搜尋，經過2小時搜尋後發現張女頭部受創但意識清楚，經救護人員包紮止血後以擔架接力搬運下山，晚間6時許抵達登山口，張女感謝消防人員協助送下山，婉拒就醫後自行下山離去。

桃園市消防局指出，16日下午2時15分許，勤務中心接獲報案指稱，56歲張姓女山友與友人班單位於復興區阿拉山的福巴越嶺古道，但在14K處不慎滑落約20公尺深的邊坡，導致頭部等處受傷流血，希望消防人員能協助。

▲桃園市消防局16日下午動員18名警消攀登拉拉山古道搜尋張姓女山友，幫助包紮止血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指揮中心派遣巴陵、四搜、大溪與高平分隊共計18人前往救援，於下午3時28分抵達拉拉山登山口，與其他報案山友會合後前往事故現場，下午4時42分發現張姓女山友，已自行步行至平面處。救護人員查出張女意識清楚但頭部有外傷，立即包紮止血後運用籃式擔架接力搬運下山。

晚間6時10分順利將張女搬運至拉拉登山口處，張女感謝消防人員協助救援，但婉拒救護車送醫，隨後與山友們自行離去。

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