　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

山友攀登拉拉山古道摔20m邊坡求援　警消4小時尋獲送下山

▲桃園市消防局16日下午據報，張姓女山友攀登拉拉山福巴越嶺古道，途中不慎滑落20身邊坡造成頭部受創，消防人員上山尋獲後幫其包紮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局16日下午據報，張姓女山友攀登拉拉山福巴越嶺古道，途中不慎滑落20身邊坡造成頭部受創，消防人員上山尋獲後幫其包紮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女山友16日與友人攀登拉拉山福巴越嶺古道，途中不慎滑落約20公尺深邊坡造成頭部受傷，桃園市消防局獲報後派遣18名警消上山搜尋，經過2小時搜尋後發現張女頭部受創但意識清楚，經救護人員包紮止血後以擔架接力搬運下山，晚間6時許抵達登山口，張女感謝消防人員協助送下山，婉拒就醫後自行下山離去。

桃園市消防局指出，16日下午2時15分許，勤務中心接獲報案指稱，56歲張姓女山友與友人班單位於復興區阿拉山的福巴越嶺古道，但在14K處不慎滑落約20公尺深的邊坡，導致頭部等處受傷流血，希望消防人員能協助。

▲桃園市消防局16日下午動員18名警消攀登拉拉山古道搜尋張姓女山友，幫助包紮止血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局16日下午動員18名警消攀登拉拉山古道搜尋張姓女山友，幫助包紮止血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指揮中心派遣巴陵、四搜、大溪與高平分隊共計18人前往救援，於下午3時28分抵達拉拉山登山口，與其他報案山友會合後前往事故現場，下午4時42分發現張姓女山友，已自行步行至平面處。救護人員查出張女意識清楚但頭部有外傷，立即包紮止血後運用籃式擔架接力搬運下山。

晚間6時10分順利將張女搬運至拉拉登山口處，張女感謝消防人員協助救援，但婉拒救護車送醫，隨後與山友們自行離去。

【更多新聞】

快訊／國1南下楊梅段轎車成火球！　駕駛及時逃生...回堵4公里紫爆

離奇！核研所8／14跳電　工程人員倒臥電塔旁身體冒煙死亡

桃園就是我家！前進眷村固票　張善政：我不是過客

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／網友狂罵「為何不救艾成」　王瞳臉書緊急關閉
22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光竟惱羞砍人　狼父判囚12年

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光竟惱羞砍人　狼父判囚12年

桃園大廟景福宮8／20「廟埕音樂會　600份古早味碗粿免費吃

過度去角質小心爛臉！夏季必備5款「微淨角質」2合1清潔品

網友狂罵王瞳「為何不救艾成」　經紀方急關臉書原因曝光

艾成墜樓驟逝…夫妻倆「臉書突都關閉」！　網友湧入王瞳IG留惡言

斗六雨勢不斷　龍象大戰確定延期開打

張善政自稱土地公卻批對手「妖魔鬼怪」　鄭運鵬：感覺遇到壞厝邊

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部：玩火者絕對沒好下場

快訊／台啤隊史首名UBA外籍生　野獸派前鋒蓋比加盟

陳俊秀強勁飛球讓總仔都嗨了　牆前接殺好可惜

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

賣50台人赴柬埔寨　「人蛇女首腦」曝光

艾成墜7樓慘死！　王瞳妹急趕現場神情嚴肅

藝人艾成7樓墜落　當場死亡未送醫

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

更多熱門

相關新聞

4年前贈賀匾「善政親民」　復興區長：感謝鄭文燦支持

4年前贈賀匾「善政親民」　復興區長：感謝鄭文燦支持

黃國園黨部主委蔡忠誠10日於臉書PO文指稱，昨日前往拜會國民黨籍的復興區長游正英，赫然發現區長辦公室牆上有一塊「善政親民」賀匾，是4年前游正英當選區長，市長鄭文燦所致贈。蔡忠誠說，具專業素養、作風務實的國民黨市長參選人張善政相當親民，是桃園人在2022桃園市長選舉的唯一選擇，感謝鄭市長認同。

鬍子「挑這2時間刮」易受傷！食藥署曝原因

鬍子「挑這2時間刮」易受傷！食藥署曝原因

贏球不開心！「書僮」克蕭因背傷退場　

贏球不開心！「書僮」克蕭因背傷退場　

即／台南小山貓墜落意外！翻落10米垂直山溝

即／台南小山貓墜落意外！翻落10米垂直山溝

兒子上學受傷！「老師1反應」家長心疼

兒子上學受傷！「老師1反應」家長心疼

關鍵字：

女山友復興區福巴越嶺古道受傷擔架

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面