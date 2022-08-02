兒子上學受傷　老師急傳LINE！他見「1反應」嘆：太心酸了吧

▲老師急傳訊告知小孩有受傷，家長一看傷口反心疼老師。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「在此對所有辛苦的幼教老師們致上最深的敬意！」一位家長日前投稿臉書「靠北幼稚園」，提到兒子在學校撞到腳、受一點傷，老師就趕緊傳訊息「真的非常抱歉，對不起！」讓他超心疼，因為老師為了小事秒傳訊道歉，已經不是第一次發生，不禁直呼，「到底有多少恐龍家長在折磨老師們啊！」

這位家長在文中表示，他中午收到老師傳來的照片，看起來就像是兒子被蚊子叮了，就詢問「怎麼了？」老師便解釋，「寶貝今天在學校不小心撞到腳、有受傷，有幫寶貝擦藥了」，接著趕緊致歉，「真的非常抱歉，對不起！」原PO就安慰，「沒關係，只是小傷而已，而且他常常在撞！不用太在意。」

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看到訊息後，家長反而忍不住心疼老師，「也太心酸了吧！覺得老師們的壓力好大，只是這麼小的一個傷（跟蚊子叮沒兩樣），卻讓老師有這種反應！」而且傳訊息道歉已經不是第一次，先前也曾因為孩子受了小傷，老師就急著跟他報備、致歉。

原PO就直呼，「真心覺得小朋友碰碰撞撞是難免的，在家裡都會受傷了，何況學校！」也為老師們抱屈，「到底有多少恐龍家長在折磨老師們啊！各位幼教老師們真的辛苦你們了！」

貼文一出，不少網友大讚這位家長，「你這種好家長不多囉」、「並不是所有家長都能像你這樣～有的家長的寶貝被蚊子叮了，就要鬧學校呢」、「如果幼教多了你這種家長，老師再怎麼辛苦，也會覺得值得」、「好希望所有的家長都跟您一樣這麼明理。」

也有爸媽留言表示認同，「我也有遇過，小孩在玩時受傷，老師很緊張告知，回家看只是一個小到不行的傷口，那時覺得幼教老師好辛苦又辛酸」、「每次收到老師道歉的訊息都覺得他們好辛苦」、「有次遇到老師打給我，我想說發生什麼大事了，結果是手被紙刮到。」