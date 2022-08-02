　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒子上學受傷　老師急傳LINE！他見「1反應」嘆：太心酸了吧

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲老師急傳訊告知小孩有受傷，家長一看傷口反心疼老師。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「在此對所有辛苦的幼教老師們致上最深的敬意！」一位家長日前投稿臉書「靠北幼稚園」，提到兒子在學校撞到腳、受一點傷，老師就趕緊傳訊息「真的非常抱歉，對不起！」讓他超心疼，因為老師為了小事秒傳訊道歉，已經不是第一次發生，不禁直呼，「到底有多少恐龍家長在折磨老師們啊！」

這位家長在文中表示，他中午收到老師傳來的照片，看起來就像是兒子被蚊子叮了，就詢問「怎麼了？」老師便解釋，「寶貝今天在學校不小心撞到腳、有受傷，有幫寶貝擦藥了」，接著趕緊致歉，「真的非常抱歉，對不起！」原PO就安慰，「沒關係，只是小傷而已，而且他常常在撞！不用太在意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到訊息後，家長反而忍不住心疼老師，「也太心酸了吧！覺得老師們的壓力好大，只是這麼小的一個傷（跟蚊子叮沒兩樣），卻讓老師有這種反應！」而且傳訊息道歉已經不是第一次，先前也曾因為孩子受了小傷，老師就急著跟他報備、致歉。

原PO就直呼，「真心覺得小朋友碰碰撞撞是難免的，在家裡都會受傷了，何況學校！」也為老師們抱屈，「到底有多少恐龍家長在折磨老師們啊！各位幼教老師們真的辛苦你們了！」

貼文一出，不少網友大讚這位家長，「你這種好家長不多囉」、「並不是所有家長都能像你這樣～有的家長的寶貝被蚊子叮了，就要鬧學校呢」、「如果幼教多了你這種家長，老師再怎麼辛苦，也會覺得值得」、「好希望所有的家長都跟您一樣這麼明理。」

也有爸媽留言表示認同，「我也有遇過，小孩在玩時受傷，老師很緊張告知，回家看只是一個小到不行的傷口，那時覺得幼教老師好辛苦又辛酸」、「每次收到老師道歉的訊息都覺得他們好辛苦」、「有次遇到老師打給我，我想說發生什麼大事了，結果是手被紙刮到。」

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
廈門解放軍大規模集結！　馬路驚現整排「輪型裝甲砲車」
快訊／裴洛西今晚飛抵松機　北市派「300警維安」再機動調度
陸突禁「百項台灣食品」　多家知名大廠入列！國貿局緊急報告
快訊／路透：多架解放軍戰機飛近台海中線
快訊／大陸突禁「100多家台灣食品廠產品進口」
快訊／裴洛西訪台「桃機收恐嚇信」：3枚爆裂物在機場
快訊／裴洛西今晚抵台？　外交部：國際友人訪台是工作重點
快訊／雨彈範圍擴大！　12縣市豪大雨特報
快訊／台中街頭25人大亂鬥　18歲男遭砍死！
他問「台人能像烏克蘭勇敢打仗嗎」？　網答案超一致
LIVE／裴洛西傳今晚抵台　外交部最新說明
警命飲料店7天內搬離　廖老大道歉：感謝眼紅的敵人
快訊／裴洛西40多人抵台住這！君悅酒店回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

裴洛西訪台「游錫堃提前解隔條件曝！」　台美議長明有望會面

這地獄沒有18層！無人管理更驚悚⋯盧信諺新作《迴陰》設定曝光

便當炒青菜「幼蟲到蛹」全集齊！她一問傻了：老闆娘說是薑絲

台鐵史上最大危機！連3節日面臨停駛　工會今通過啟動罷工程序

深夜接郊區外送　「辣妹露屁股蛋」突出現取餐！他隔日回現場嚇瘋

快訊／裴洛西訪台「桃機收恐嚇信」：放3枚爆裂物在機場

快訊／低壓帶狂砸雨彈「雨區擴大」！12縣市豪大雨特報

開戰能撐多久？他問「台人能像烏克蘭勇敢打仗嗎」　網答案超一致

公寓住戶「太敏感」狂嫌鄰居吵　他勸到崩潰：跪求去住透天厝

七夕性病高峰期來了！23歲男無套一夜情　爽完7天尿尿灼熱痛爆

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

轎車山路盲彎逆向衝撞　騎士機警跳離呆站嘆氣

中職明星賽最香嬌點❤　50位啦啦隊女孩開場熱舞

裴洛西訪台「游錫堃提前解隔條件曝！」　台美議長明有望會面

這地獄沒有18層！無人管理更驚悚⋯盧信諺新作《迴陰》設定曝光

便當炒青菜「幼蟲到蛹」全集齊！她一問傻了：老闆娘說是薑絲

台鐵史上最大危機！連3節日面臨停駛　工會今通過啟動罷工程序

深夜接郊區外送　「辣妹露屁股蛋」突出現取餐！他隔日回現場嚇瘋

快訊／裴洛西訪台「桃機收恐嚇信」：放3枚爆裂物在機場

快訊／低壓帶狂砸雨彈「雨區擴大」！12縣市豪大雨特報

開戰能撐多久？他問「台人能像烏克蘭勇敢打仗嗎」　網答案超一致

公寓住戶「太敏感」狂嫌鄰居吵　他勸到崩潰：跪求去住透天厝

七夕性病高峰期來了！23歲男無套一夜情　爽完7天尿尿灼熱痛爆

裴洛西訪台「游錫堃提前解隔條件曝！」　台美議長明有望會面

這地獄沒有18層！無人管理更驚悚⋯盧信諺新作《迴陰》設定曝光

快訊／HBL南山「換帥」確定　楊宜峰正式接任總教練

裴洛西今將訪台！　美軍「3大主力軍艦」駛近台灣海域

被教練老公強迫「跳樓」　人妻自由落體撞鐵欄杆斃命畫面曝光

小甜甜怒控老公「聯繫前女友」：不應該牽扯到家人

拜登五會習近平　美中地位差距縮小？

裴洛西是否訪台　台灣要知道自己的戰略價值

花蓮2車相撞！白車駕駛腿骨折全身擦傷送醫　聯結車「折甘蔗」

海內外客家人相挺陳時中參選　陳建仁讚他很誠懇腳踏實地

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

呂秋遠曾救援赴柬埔寨工作女子　遭囚細節曝光

床戰孟若羽！最有種「AV男優」選拔揭曉

大雷雨再炸全台3天！　又有擾動發展時間曝

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字特別多」

裴洛西訪台「大多人無感？」　律師揭關鍵打臉

台灣被包圍！3天雨量預測圖曝　這地區下最多

快訊／上班注意　北北基6縣市大雨

雨勢升級！8縣市豪大雨特報

女獻初夜主動打HPV疫苗！男友嫌：那都騙人的

重機男加裝「雙輪嬰兒車」時速60拖行小男童：以後載著環島

台南人回憶　「茶大餐飲」熄燈

開戰「台人能像烏克蘭人勇敢打仗嗎」　答案超一致

快訊／雨區擴大！　大雨襲8縣市

更多熱門

相關新聞

重機「掛尾車」載5歲兒追風　離譜騎士身分曝

重機「掛尾車」載5歲兒追風　離譜騎士身分曝

7月31日，台三線三灣鄉路段一名年輕父親騎乘大型重型機車，後方拖著一輛二輪車載著小孩，此種危險行為已觸法，警方查出，這名父親為苗栗竹南人，將通知騎士到案說明，並依法開罰。

孩子不聽話　源自父母言而無信

孩子不聽話　源自父母言而無信

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字特別多」

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字特別多」

中國實施「雙減」1周年

中國實施「雙減」1周年

父母為何不能亂表揚孩子？

父母為何不能亂表揚孩子？

關鍵字：

幼兒園家長老師幼教受傷兒子小孩孩子父母爸媽靠北幼稚園

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

裴洛西訪台　官方回應4大劇本

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

120坪透天！高雄哥「想開4400萬」被勸退　釣出內行

呂秋遠曾救援赴柬埔寨工作女子　遭囚細節曝光

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面