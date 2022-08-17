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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國1南下楊梅段轎車成火球！　駕駛及時逃生...回堵4公里紫爆

記者沈繼昌／桃園報導

國一南下楊梅幼獅路段17日上午7時許，1輛白色轎車在路肩冒出濃煙瞬間陷入大火，國一警方通知桃園市消防局到場灌救，消防人員花費20分鐘撲滅火勢，但轎車被焚燒僅剩骨架，所幸駕駛黃姓男子緊急逃生未受困，但這場火燒車卻造成後方圍堵逾4公里，國道警方經過1小時後終於排除障礙，至於起火原因仍由桃園警消調查中。

▲國一南下楊梅幼獅路段17日上午7時許1輛白色轎車引擎冒煙，黃姓駕駛下車察看，未料卻瞬間起火，消防人員趕抵時白色轎車已陷入火海。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一南下楊梅幼獅路段17日上午7時許1輛白色轎車引擎冒煙，黃姓駕駛下車察看，未料卻瞬間起火，消防人員趕抵時白色轎車已陷入火海。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一南下楊梅幼獅路段17日上午7時許1輛白色轎車引擎冒煙，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一南下楊梅幼獅路段17日上午7時許1輛白色轎車引擎冒煙，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方指出，國一大隊勤務指揮中心今天清晨7時8分許接獲通報，國1南下66.3公里幼獅路段有1輛白色轎車起火燃燒，立即通報線上巡邏車到場處理，並通知桃園市消防局派員協助，消防局第二大隊幼獅分隊人員派出5輛消防車與11名警消到場，花費約20分鐘將轎車火勢撲滅。

▲國一南下楊梅幼獅路段17日上午7時許1輛白色轎車引擎冒煙，消防人員進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一南下楊梅幼獅路段17日上午7時許1輛白色轎車引擎冒煙，消防人員進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方調查，白色轎車駕駛是40歲的黃姓男子，黃男聲稱，駕駛轎車行經案發地點時發現引擎冒煙，隨即停靠在路肩下車察看，未料車輛瞬間竄出大火燃燒，趕緊撥打電話報案，警消約10分鐘後抵達現場協助灌救，所幸黃男未受傷，但飽受驚嚇。

▲國一南下楊梅幼獅路段17日上午7時許1輛白色轎車引擎冒煙，消防人員灌救後，轎車僅剩骨架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一南下楊梅幼獅路段17日上午7時許1輛白色轎車引擎冒煙，消防人員灌救後，轎車僅剩骨架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於現場濃煙造成南下車流回堵約4公里，並影響北上與主線車道車流，至於起火原因仍由消防局人員調查釐清。

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