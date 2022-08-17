統一教「紮根政壇多年」岸田除不完！　日媒爆新內閣仍有30人相關

▲《共同社》爆料，岸田新內閣與統一教有關聯者仍高達30人，其中不乏閣員、副大臣及政務官。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本前首相安倍晉三在7月8日遇刺後，日本政壇就接連爆出有自民黨政治人物與統一教關係匪淺，導致岸田內閣的支持度暴跌13%。隨後，現任首相岸田文雄閃電宣布改組，剔除了多名與統一教會有關聯的閣員，但日媒爆料，岸田內閣中，與統一教有關聯者仍高達30人，其中不乏閣員、副大臣及政務官。

《共同社》日前調查發現，日本現任712位議員中，有106人與統一教有關連，其中有82人來自自民黨。不過，日相岸田文雄在8月初改組後，《共同社》再次揭發，目前的內閣依舊有高達30人與統一教有來往，更點名法務大臣葉梨康弘、環境副大臣山田美樹，以及防衛政務官木村次郎過去曾接受與統一教關係深厚的雜誌採訪，或是出席相關團體的活動。

報導引述木村次郎的政治資金收支報告指出，木村過去曾出席統一教相關團體「世界和平女性聯合會」的會議，還在2019年3月繳交了1.5萬日圓（約新台幣3350元）作為會費。木村坦言，他並不清楚「世界和平女性聯合會」是與統一教有關的團體，僅以為他們是支持自己的團體之一，未來將與該團斷絕聯繫。

木村次郎此前並未答覆《共同社》針對統一教相關問卷的調查，即使是在政務官人事公佈當天的採訪中，木村次郎也未正面回應與統一教有關的問題，僅表示「正在確認狀況中，因此無法回答」。

另一方面，法務大臣葉梨康弘也被爆曾在2008年接受與統一教關係深厚的雜誌《Viewpoint》採訪。他對此回應，他當時是針對社保廳養老金紀錄管理不善的問題受訪，事後才得知該雜誌與統一教的關係。

環境副大臣山田美樹則被指控曾在6月份出席統一教的相關會議，不過山田同樣辯稱，她當時並未了解教會與會議的關係。但她也「只出席了會議剛開始的部分，今後再也不會有任何關係」。