快訊／論文門讓蔡英文滿意度重挫7%　陳時中：從政就是面對風風雨雨

▲陳時中、林佳龍出席「民主前進挺18」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會最新民調顯示，蔡英文仍有46%高滿意度，但較上月下滑7%、在20至24歲年輕族群部分，更是從7月的73.5%掉到53.7%。對此，民進黨台北市長參選人陳時中17日下午受訪說，政治人物就是面對選舉的風風雨雨；新北市長參選人林佳龍也說，民調是先前民意的反應，未來選舉可以更聚焦在公共政策。

台灣民意基金會董事長游盈隆日前指出，裴洛西訪台、絕大多數台灣人對中國大規模環台軍演反感，照常理會轉化成「鞏固領導中心效應」，但蔡英文聲望反而逆勢重挫7個百分點，為什麼？唯一的可能是內部因素凌駕外部因素，嚴格來說只有兩個：一個是國人不滿意蔡英文的國安領導表現，另一個就是喧騰1個多月的「林智堅論文門案」。

對此，陳時中、林佳龍今天下午在民進黨「民主前進挺18」記者會後受訪時，被媒體問及是否擔心林智堅論文案衝擊選情？陳時中說，選舉風風雨雨都有，要參與政治的人就是面對他、處理它，一件一件來。

林佳龍則表示，論文事件已經告一個段落，林智堅選擇退選，讓選舉戰場更單純，民調是先前民意的反應，隨著事情的發展，會進入到對城市發展、公共政策的討論，現在更可以聚焦在城市發展的公共政策。他補充，最近跟陳時中一直推出雙北政見，能夠作為選民投票的依據。

另對於雙北跨域治理議題，陳時中透露，林佳龍曾提出12項願景，都是經過深思熟慮，當然要跟他做深度討教；林佳龍補充，陳時中和林佳龍團隊已建立窗口，進行政策和政見的討論，不管是選舉或者選後，雙北會建立溝通平台，用雙北雙箭頭帶動首都圈跨域治理。

本次調查訪問期間是2022年8月8至9日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1035人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3.05個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。