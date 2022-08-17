台東縣政府6.29億買回美麗灣度假村　監委批濫用協調機制通過糾正

▲台東美麗灣渡假村。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者林銘翰／台北報導

台東美麗灣渡假村開發案延宕多年，台東縣政府以新台幣6.29億元買回，監察委員高涌誠17日表示，台東縣政府濫用BOT協調機制，把經過法院判決認定且可歸責於民間機構的事由，決議為不可抗力及除外情事，使業者得免除其違約責任，因此監察院通過糾正台東縣政府。

監察院內政及族群委員會16日通過高涌等人所提調查報告，通過糾正台東縣政府，要求財政部檢討《促進民間參與公共建設法》關於投資合約及協調委員會的相關規定，並且函請法務部依法偵辦相關人員有無涉及刑責。

監察委員高涌誠、田秋堇、趙永清上午召開記者會，高涌誠指出，台東杉原海水浴場（美麗灣渡假村）BOT案自2003年台東縣政府與美麗灣公司簽訂合約，並且在2005年動工興建、2007年主體建物完工。

然而，高涌誠說明，台東縣政府在開發之前，沒有監督業者依法進行環境影響評估，又放任業者不當擴大旅館量體，衍生環保抗爭及訴訟爭議，纒訟超過10年，台東縣政府在2020年依仲裁判斷，耗資6.29億元買回美麗灣建物，嚴重排擠地方發展及建設，實在有負縣民所託。

糾正案文指出，台東縣政府與美麗灣公司濫用促參協調機制，把法院判決已認定的事項提送協調，由協調委員會在2015年6月27日將可歸責於美麗灣公司事由，以及未能通過環評而導致投資計畫不能繼續執行的責任，決議為「不可抗力及除外情事」，使美麗灣公司得免除其契約責任。

糾正案文再指，協調委員會在2017年3月23日作成該建物未來可供文教設施、遊憩設施、公益機構使用的結論，作為日後仲裁庭判斷台東縣政府應買回美麗灣建物的重要理由，台東縣政府對協調委員明顯不利於縣府及縣民的決議及結論，沒有本於公益原則提出異議，明顯濫用裁量權。

糾正案文也提及，美麗灣渡假村的建物未通過環評，無從作為旅館使用，仲裁庭卻以旅館的營運性資產作為估價條件，且BOT合約限制建物高度不得超過13公尺，房間數不得超過80間，台東縣政府買回的建物卻高19.8公尺，房間數達123間，形同以公帑為業者過度開發之行為解套。

田秋堇受訪時表示，早在自己過去擔任立委的時候，美麗灣的事件就鬧得如火如荼，過去曾經有人到立法院向她陳情，「他們非常悲觀地說，這件事情最後一定是仲裁」，可見得整個美麗灣事件就是「預知仲裁進行」。

趙永清則說，美麗灣度假村開啟了政商之間「不可告人的潘朵拉盒子」，從頭到尾耗時將近20年，過程歷經5屆、4位台東縣長，台東縣政府、美麗灣集團在這片美麗的海灣，留下一個不可抹滅的傷痕與哀愁，「我覺得這個是國人都必須共同面對、省思的地方」。